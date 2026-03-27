Treneru Rijeke opasno prijeti otkaz, evo što mu se najviše zamjera

Rijeka mora puno bolje u HNL-u i od stručnog stožera očekujem da zadnjih devet kola odrade puno bolje. Kao predsjednik ne prihvaćam da na takav način gubimo bodove i rušimo si rejting. Vjerujem da će trener shvatiti i što treba raditi u HNL-u jer sad nam već gori ona crvena lampica upozorenja. Nema baš više vremena za popravke nakon izgubljenih bodova u prvenstvu, riječi su predsjednika Rijeke Damira Miškovića koji je jasno dao do znanja treneru Victoru Sánchezu da je na tankom ledu.

Europa kao 'kredit'

Razlog za upaljenu lampicu su, među ostalim, posljednja dva nastupa Rijeke u domaćem prvenstvu. Riječani su protiv Istre i Gorice upisali dva poraza, uz katastrofalnu gol-razliku 0:6, te si time zakomplicirali život u borbi za europska mjesta. Umjesto da su se odaljili od društva koje im konkurira za treće mjesto, Rijeka je tim klubovima dozvolila da se približe. Tako je sada četvrtoplasirani Varaždin na jednom bodu zaostatka od Rijeke, a peta Istra i šesti Slaven Belupo na dva boda zaostatka.

Ako gledamo onaj najvažniji aspekt trenerskog mandata – rezultat, on nam govori da se Sánchez ne može s puno toga pohvaliti. Španjolac je dosad vodio Rijeku u 32 utakmice, s učinkom od 13 pobjeda, deset remija i devet poraza, što nas dovodi do učinka od 1,53 osvojenog boda po utakmici. Prema toj metrici, svaki od njegova tri prethodnika bio je uspješniji. Radomir Đalović ostavio je učinak od 1,62 boda po utakmici u 42 susreta, Željko Sopić učinak od 2,00 boda po utakmici u 44 susreta, a Sergej Jakirović učinak od 2,04 boda po utakmici u 27 utakmica. Pogledamo li malo dalje u povijest, točnije u zadnjih 14 godina, Sánchez je po broju osvojenih bodova drugi najlošiji trener Rijeke od deset posljednjih stalnih trenera. Jedino je lošiji učinak imao talijanski trener Serse Cosmi (1,02 boda po utakmici).

Naravno, Sánchezov mandat sa sobom nosi i određeni pozitivni 'kredit', a to je uspješno odigrana sezona u Konferencijskoj ligi, u kojoj je Rijeka dospjela do osmine finala te sa sjajnom igrom junački pala od deset puta skupljeg Strasbourga. Ukupan europski učinak Sáncheza u Rijeci od tek dva poraza u deset odigranih utakmica njegovu mandatu ipak daje određenu potporu i kredibilitet. Da nije bilo toga, dojam je da bi Sánchez već davno bio bivši.

Ono što Sánchez s Rijekom radi u HNL-u je, pak, jedna potpuno druga priča. Od 21 utakmice u kojoj je dosad vodio momčad u domaćem prvenstvu, pomalo i nevjerojatno zvuči podatak da je samo dvaput na teren istrčala identična početna postava.

– U Gorici smo dobili još jednu potvrdu onoga što mi u klubu cijelo vrijeme govorimo kad je riječ o tolikim i takvim promjenama u početnom sastavu. Da ja u klubu svakih sedam dana promijenim ljude iz protokola i stavim ih u marketing, a ove iz marketinga u financije, normalno da bi to imalo negativne efekte. Jako je teško igračima priviknuti se na toliko rotacija i ne može se onda izgledati bolje i uigranije niti da igramo protiv juniora. Eto, to je ono što mislimo Juričić, Raić-Sudar, Čulina, ja... Prvi se put susrećemo s ovakvim načinom rada jednog trenera. I svi smatramo da je ovo u Gorici opet bilo previše po pitanju rotacija. Nažalost, mi smo sedam utakmica izgubili zbog tolikih i takvih rotacija. To mislimo svi mi u klubu – poručio je Mišković u svojem ovotjednom istupu.

Stil igre 'ubija' svježinu

Pratitelji Rijeke su se već naviknuli na Sánchezove manevre pri kojima između dvije natjecateljske utakmice mijenja i po sedam ili osam igrača u početnoj postavi. To govori i najrecentniji primjer, kada je Sánchez u odnosu na Strasbourg promijenio sedam igrača za utakmicu s Goricom, u kojoj je Rijeka poražena s 4:0. I nije tu samo stvar rotiranja igrača, već i pozicija. Primjerice, veznjak Barco je protiv Gorice igrao na stoperu, krilni napadač Morchiladze je igrao u sredini veznog reda, a centralni napadač Jurić je najviše svojeg vremena provodio na krilu. Iznimno je važno naglasiti da Sánchez ne radi te rotacije samo tijekom gustog rasporeda zbog europskih utakmica već i kad se igra normalnim ritmom.

Victor Sánchez je u momčad donio dinamiku, trkački intenzitet i napadačku proaktivnost, ali baš zbog te dinamike nije isporučio defenzivnu stabilnost i svježinu momčadi, što vjerojatno i dovodi do tolikih rotacija. Jasno je da je Sánchezov mandat na rubu.