Trener hrvatskog prvaka odlazi? Pojavila se spekulacija da ima bogatu ponudu

Suradnji između Victora Sancheza i Rijeke mogao bi doći kraj u trenutku potpunog kontrasta. Dok je klub s Kvarnera odveo do povijesnog plasmana u osminu finala Konferencijske lige, u domaćem prvenstvu situacija je alarmantna. Prema pisanju slovenskog Sportkluba, 50-godišnji trener na stolu ima financijski vrlo izdašnu ponudu jednog od vodećih ciparskih klubova, što njegov ostanak na Rujevici čini još upitnijim.

Katalizator krize bio je nedavni težak poraz od Gorice (0:4), nakon kojeg je zaostatak za vodećim Dinamom narastao na ogromnih 25 bodova. Rijeka je treća, no borba za Europu postaje neizvjesna jer joj šestoplasirani Slaven Belupo prijeti sa samo dva boda zaostatka. Sanchezov učinak u HNL-u je ispod 50 posto pobjeda, a u posljednjih pet utakmica upisao je tri poraza.

Situaciju je dodatno zaoštrio vlasnik kluba Damir Mišković, koji je u nedavnom istupu za medije otvoreno prozvao trenera. Mišković je Sanchezu zamjerio tvrdoglavost pri odabiru sastava i stalne eksperimente, okrivivši njegove česte rotacije za sedam prvenstvenih poraza. Nakon takvog javnog istupa malo tko vjeruje da Španjolac može dugoročno ostati na klupi Rijeke, neovisno o interesu s Cipra.

Sanchez je odmah nakon debakla s Goricom otišao na odmor u rodnu Španjolsku, što je dio javnosti protumačio kao najavu odlaska. Iako se navodi da je to uobičajena praksa, njegova sudbina sada ovisi o iduće dvije utakmice, obje protiv Slaven Belupa. Ukoliko momčad ne pokaže značajan pomak u prvenstvenom dvoboju i polufinalu Kupa, čini se da će njegov odlazak biti neminovan unatoč ugovoru koji ga s Rijekom veže do ljeta 2027.