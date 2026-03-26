Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠTO ĆE ODLUČITI?

Trener hrvatskog prvaka odlazi? Pojavila se spekulacija da ima bogatu ponudu

Gorica i Rijeka sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
26.03.2026.
u 15:07

Čini se da su dani Victora Sancheza na klupi Rijeke odbrojani unatoč povijesnom europskom uspjehu. Zbog loših rezultata u prvenstvu i javnih kritika vodstva kluba, njegov odlazak izgleda sve izglednije, a navodno na stolu ima i izdašnu ponudu s Cipra

Suradnji između Victora Sancheza i Rijeke mogao bi doći kraj u trenutku potpunog kontrasta. Dok je klub s Kvarnera odveo do povijesnog plasmana u osminu finala Konferencijske lige, u domaćem prvenstvu situacija je alarmantna. Prema pisanju slovenskog Sportkluba, 50-godišnji trener na stolu ima financijski vrlo izdašnu ponudu jednog od vodećih ciparskih klubova, što njegov ostanak na Rujevici čini još upitnijim.

Katalizator krize bio je nedavni težak poraz od Gorice (0:4), nakon kojeg je zaostatak za vodećim Dinamom narastao na ogromnih 25 bodova. Rijeka je treća, no borba za Europu postaje neizvjesna jer joj šestoplasirani Slaven Belupo prijeti sa samo dva boda zaostatka. Sanchezov učinak u HNL-u je ispod 50 posto pobjeda, a u posljednjih pet utakmica upisao je tri poraza.

Situaciju je dodatno zaoštrio vlasnik kluba Damir Mišković, koji je u nedavnom istupu za medije otvoreno prozvao trenera. Mišković je Sanchezu zamjerio tvrdoglavost pri odabiru sastava i stalne eksperimente, okrivivši njegove česte rotacije za sedam prvenstvenih poraza. Nakon takvog javnog istupa malo tko vjeruje da Španjolac može dugoročno ostati na klupi Rijeke, neovisno o interesu s Cipra.

Sanchez je odmah nakon debakla s Goricom otišao na odmor u rodnu Španjolsku, što je dio javnosti protumačio kao najavu odlaska. Iako se navodi da je to uobičajena praksa, njegova sudbina sada ovisi o iduće dvije utakmice, obje protiv Slaven Belupa. Ukoliko momčad ne pokaže značajan pomak u prvenstvenom dvoboju i polufinalu Kupa, čini se da će njegov odlazak biti neminovan unatoč ugovoru koji ga s Rijekom veže do ljeta 2027.
Ključne riječi
HNL Rijeka Victor Sanchez

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!