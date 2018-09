Trener Reala na udaru zbog Luke: Kritike nisu zaobišle ni Modrića

Real Madrid prvi put ove sezone u Primeri nije pobijedio, u četvrtom kolu morali su se zadovoljiti samo bodom odigravši 1:1 u Bilbau kod Athletica.

Domaćin je vodio od 32. minute golom Muniaina, da bi kraljevima bod spasio Isco u 63., i to samo dvije minute nakon što je zamijenio Luku Modrića.

A baš se zbog Modrića i Garetha Balea, kojeg je zamijenio nešto kasnije trener Reala Julen Lopetegui našao na udaru Marce.

- Ne mijenjaš Modrića i Balea u utakmici koju ideš dobiti - naslov je na tekstu Marcu gdje su ocjene igrača.

- Iznenađujuće zamijenjen nakon sat vremena u trenutku kada je Real gubio 1:0, iako igra koju je pružio neće mu pomoći u kampanji za nagradu The Best. Nije bio na pravoj razini, ali to može samo dobiti ako će igrati - piše ugledni španjolski dnevnik o Luki.

Kraljevi se sad okreću Ligi prvaka i utakmici s Romom koja ih čeka u srijedu.

>> Pogledajte i kako je Modrić rasplakao španjolske navijače