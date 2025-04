Trener Reala dobit će otkaz? Ancelotti otvoreno progovorio o budućnosti: 'Mogu im samo zahvaliti'

Nakon što je madridski Real doživio težak poraz od Arsenala u četvrtfinalu Lige prvaka, Carlo Ancelotti otvoreno je progovorio o svojoj budućnosti na klupi kraljevskog kluba. Iskusni talijanski stručnjak priznao je da njegova budućnost visi o koncu nakon ukupnog poraza od 5:1. "Ne znam što će biti. Možda će klub odlučiti napraviti promjenu. Moglo bi to biti ove godine ili sljedeće kada mi istječe ugovor," izjavio je Ancelotti nakon utakmice na Santiago Bernabéu. "Kada završim ovdje, mogu učiniti samo jedno, a to je zahvaliti se klubu. Moglo bi to biti sutra, za 10 dana ili za godinu dana, ali jedino što ću učiniti je zahvaliti se klubu."

Madridski velikan nije uspio parirati londonskom klubu koji je slavio s 2:1 u uzvratu, nakon što je u prvoj utakmici na londonskom Emiratesu pobijedio s 3:0. Bukayo Saka doveo je Arsenal u vodstvo, Vinicius Junior je izjednačio, da bi Gabriel Martinelli u sudačkoj nadoknadi zapečatio sudbinu domaćina. "Razočaravajuće je ispasti iz Lige prvaka, to je sasvim normalno. Ovo je druga strana nogometa. Mnogo puta smo bili na sretnoj strani, danas je vrijeme za onu drugu i moramo se nositi s tim," naglasio je Ancelotti.

Iako ima ugovor s Real Madridom do 2026. godine, sve se glasnije spominje mogućnost da Ancelotti preuzme brazilsku reprezentaciju. Prema pisanju španjolskih medija, brazilski nogometni savez već duže vrijeme pokušava dovesti iskusnog Talijana na klupu "Seleçãoa". Real Madrid trenutno zaostaje četiri boda za vodećom Barcelonom u La Ligi, a uskoro ih očekuje i finale Kupa kralja protiv istog suparnika. "Moramo se koncentrirati na preostala natjecanja. Imamo još tri trofeja za koje se borimo i moramo ostati fokusirani," zaključio je Ancelotti.

Bez obzira na ishod, Ancelotti će ostati upamćen kao jedan od najuspješnijih trenera u povijesti Real Madrida, s kojim je osvojio tri trofeja Lige prvaka i ispisao nezaboravne stranice klupske povijesti.