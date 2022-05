Trener Pijetraj: Babić boksa za publiku i zna se zezati i zato ga vole

Ove subote, u vrijeme kada će prvak Dinamo i neutješni doprvak Hajduk igrati "prijateljsku" utakmicu, hrvatski boksački profesionalac Alen Babić (94,6 kg) vodit će borbu karijere. A u londonskoj O2 Areni, večeras iza 21 sat, sučelit će se s Poljakom Adamom Balskim (95,4 kg), preprekom na putu ka statusu prvog izazivača svjetskog prvaka Oscara Rivasa.

Naime, ako Babo pobijedi Poljaka na uvjerljiv način onda bi mu kao vlasniku WBC-ova srebrnog pojasa doista mogla biti dodijeljena prilika da se bori za svjetski naslov u bridgerweight kategoriji, težinskoj skupini do 102 kilograma koju je kao novost uvela WBC organizacija. Ako pak "Savage" (Divljak) ne bude silovit i učinkovit kao u prethodnim borbama, ali ipak pobijedi, onda će se vjerojatno još morati dokazivati.

Kao i dosad, uz Babića će i večeras biti njegov dugogodišnji trener Leonard Pijetraj koji za protivnika kaže:

- Jako je brz i dobar boksač, dobar tehničar, recimo, poput našeg Marka Čalića. Dobro se kreće, nije za podcijeniti.

A što će pak u tom srazu biti najjači Alenovi aduti?

- Agresivnost, snaga udaraca. Alen mora stiskati, napadati, nedati protivniku prostora. Poljak će se pokušati kretati na distanci a naše je da ga stisnemo.

Bit će ovo prva Babićeva borba u novoj kategoriji za koju i promotor Eddie Hearn kaže da mu najviše odgovara.

- U ovoj kategoriji Alen može puno brže doći u priliku da se bori za naslov, no teška kategorija je deset puta unosnija. Uostalo, čak i ako osvoji pojas u ovoj kategoriji to ne znači da se neće boriti u teškoj. Zapravo, to bi bio neki logičan slijed. No, da ne pametujem ja puno prije ove borbe. Nikad nije dobro raditi velike planove unaprijed, da bi napravio drugi korak prvo moraš napraviti prvi.

Pomalo je neobično da je, u borbi za WBC Silver pojas, trećerangiranom Babiću dodijeljen petnaestorangirani Balski a tome se čudi i sam Pijetraj:

- Ni ja ne znam kako je on uletio. Draže bi mi bilo da Alen boksa protiv drugorangiranog Rozanskog. No, Poljaci imaju love i jaku televiziju, dosta su ambiciozni. Nakon Engleza, moćda su i najjači u Europi po ulaganju u profesionalni boks.

Kao i obično, Babić je i ovom prilikom privlačio pozornost engleskih ljubitelja boksa. Zbog čega im je on tako zanimljiv.

- Prije svega jer boksa za publiku, a ima i imidž opasnog frajera koji se zna zezati. Elokventan je. No, možeš ti pričati što hoćeš ako ne boksač dobro, neće ti pomoći.

Zbog svojih gabarita, ovaj hrvatski borac prisiljen je na takozvani "infighting".

- S njegovim predispozicijama, a nije visok borac, ne možeš ga staviti na distancu. No, njegovu karakteru i odgovara borba u klinču. Fajtere svi vole, to su borci koje moraš nokautirati ako ga hoćeš pobijediti. Njegov stil je iscrpljujući za obje strane. Toliki broj udaraca ne može svatko izdržati, to je psihološki teško za protivnika, a takav vam mora biti i način treninga. Kondicija i način treninga su ključni.

Može li se dogoditi da borac takvog stila bude žrtva vlastitog tempa?

- To se ne smije dogoditi. Ne možeš ti krenuti silovito pa reći da si se umorio. A to se događa ako ideš na silu i pod prevelikim emocijama i to su stvari koje borac mora kontrolirati.

Prvi put Babić će ući u borbu zakazanu za 12 rundi za koju on sam predviđa da neće trajati duže od treće runde.

- U pripremama smo odradili i jedan sparing od 15 rundi, a četvorica suvježbača su se mijenjala.

A tko su bili sparing-partneri u ovom ciklusu priprema?

- Čalić, Veletić, Sep, Milas, Smakići. Strašno su nam puno pomogli jer to su boksači sa svojim karijerama a ne sparing-partneri.

Koliko čujemo, Babić će večeras u Londonu imati stotinjak a možda i više navijača iz Hrvatske. A posebna gošća u publici bit će njegova majka u društvu sa njegovom sestrom. Bio bi tu vjerojatno i Marko Milun da nema problema sa vratnom kralježnicom.

- Marko je trebao ići na Prvenstvo Europe no morat će ga propustiti jer mu je iskočio jedan disk pa mu pritišće živac. Morat će pauzirati, preporučeno mu je da ne ide na EP. Šteta, jer na Prvenstvu Europe neće biti Rusa i to bi bila lijepa prilika - kazao je Pijetraj.