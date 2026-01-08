Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
USIJANA ATMOSFERA

VIDEO 'Što si to rekao, j***te?!' Luka Dončić usred utakmice ušao u svađu s navijačem

NBA: Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans
Stephen Lew/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
08.01.2026.
u 17:16

Los Angeles Lakersi upisali su važnu pobjedu protiv New Orleans Pelicansa, no utakmicu je obilježio trenutak u kojem je Luka Dončić nakon ključne trice ušao u žestok verbalni okršaj s navijačem iz prvog reda

Luka Dončić autoritativno je odlučio utakmicu u New Orleansu i pobrinuo se da cijela dvorana to osjeti. Los Angeles Lakersi zaključili su pobjedu od 111-103 protiv New Orleans Pelicansa u utorak navečer, no posljednje minute u potpunosti su pripale slovenskom košarkašu. Ova pobjeda bila je treća u nizu za Lakerse, čime su svoj omjer poboljšali na 23-11 i učvrstili se na trećem mjestu Zapadne konferencije.

Iako su Dončić i LeBron James ravnomjerno podijelili teret u napadu, obojica završivši utakmicu s 30 postignutih poena, sama statistika ne otkriva potpunu sliku drame koja se odvijala na terenu. Domaćini iz New Orleansa zaprijetili su u završnici utakmice, smanjivši vodstvo i podignuvši na noge cijelu dvoranu Smoothie King Center. Činilo se kako bi Pelicansi mogli doći do preokreta, no tada je, na nešto više od dvije minute do kraja, Dončić preuzeo stvari u svoje ruke i zaledio atmosferu.

Slovenac se podigao na šut s više od devet metara i pogodio nevjerojatnu tricu koja je istog trenutka utišala bučnu publiku. Dok je klupa Lakersa eksplodirala od oduševljenja, kamere su uhvatile širok osmijeh na licu LeBrona Jamesa dok je lopta prolazila kroz mrežicu, svjestan da je taj trenutak prelomio utakmicu. No, drama se tek trebala dogoditi.

Dok se Dončić okretao kako bi se vratio u obranu, jedan navijač Pelicansa koji je sjedio uz sam teren dobacio mu je: "Smeće si". Dončić se naglo zaustavio, okrenuo izravno prema njemu i bez oklijevanja uzvratio. "Što si rekao, je**te? Koji si k**** rekao?", viknuo je Dončić. Iako se razmjena riječi nije čula u glavnom televizijskom prijenosu, na društvenim mrežama su se, kako prenosi Marca, gotovo odmah pojavile brojne snimke navijača iz različitih kutova koje su zabilježile cijeli incident.

Lakersi su nakon toga mirno priveli posao kraju i osigurali pobjedu, a zasad nema nikakvih naznaka da bi liga mogla kazniti Dončića. Takva odluka se i ne očekuje, s obzirom na to da NBA već dugo tolerira kratke i žustre verbalne razmjene između igrača i publike, sve dok ne ometaju tijek igre. Za Dončića je ovakva interakcija samo nastavak obrasca koji ga prati kroz cijelu karijeru, budući da se nikada nije ustručavao ući u raspravu s provokatorima, posebno na gostujućim terenima i u trenucima visokih tenzija.
Ključne riječi
navijač Luka Dončić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!