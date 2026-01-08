VIDEO 'Što si to rekao, j***te?!' Luka Dončić usred utakmice ušao u svađu s navijačem

Luka Dončić autoritativno je odlučio utakmicu u New Orleansu i pobrinuo se da cijela dvorana to osjeti. Los Angeles Lakersi zaključili su pobjedu od 111-103 protiv New Orleans Pelicansa u utorak navečer, no posljednje minute u potpunosti su pripale slovenskom košarkašu. Ova pobjeda bila je treća u nizu za Lakerse, čime su svoj omjer poboljšali na 23-11 i učvrstili se na trećem mjestu Zapadne konferencije.

Iako su Dončić i LeBron James ravnomjerno podijelili teret u napadu, obojica završivši utakmicu s 30 postignutih poena, sama statistika ne otkriva potpunu sliku drame koja se odvijala na terenu. Domaćini iz New Orleansa zaprijetili su u završnici utakmice, smanjivši vodstvo i podignuvši na noge cijelu dvoranu Smoothie King Center. Činilo se kako bi Pelicansi mogli doći do preokreta, no tada je, na nešto više od dvije minute do kraja, Dončić preuzeo stvari u svoje ruke i zaledio atmosferu.

Pelicans fan to Luka Doncic:



“You’re trash!”



Luka Doncic after hitting the three:



“What’d you say motherf**ker? What the f**k did you say?”pic.twitter.com/7DJVqKtj4D — Underdog NBA (@UnderdogNBA) January 7, 2026

Slovenac se podigao na šut s više od devet metara i pogodio nevjerojatnu tricu koja je istog trenutka utišala bučnu publiku. Dok je klupa Lakersa eksplodirala od oduševljenja, kamere su uhvatile širok osmijeh na licu LeBrona Jamesa dok je lopta prolazila kroz mrežicu, svjestan da je taj trenutak prelomio utakmicu. No, drama se tek trebala dogoditi.

Dok se Dončić okretao kako bi se vratio u obranu, jedan navijač Pelicansa koji je sjedio uz sam teren dobacio mu je: "Smeće si". Dončić se naglo zaustavio, okrenuo izravno prema njemu i bez oklijevanja uzvratio. "Što si rekao, je**te? Koji si k**** rekao?", viknuo je Dončić. Iako se razmjena riječi nije čula u glavnom televizijskom prijenosu, na društvenim mrežama su se, kako prenosi Marca, gotovo odmah pojavile brojne snimke navijača iz različitih kutova koje su zabilježile cijeli incident.

Lakersi su nakon toga mirno priveli posao kraju i osigurali pobjedu, a zasad nema nikakvih naznaka da bi liga mogla kazniti Dončića. Takva odluka se i ne očekuje, s obzirom na to da NBA već dugo tolerira kratke i žustre verbalne razmjene između igrača i publike, sve dok ne ometaju tijek igre. Za Dončića je ovakva interakcija samo nastavak obrasca koji ga prati kroz cijelu karijeru, budući da se nikada nije ustručavao ući u raspravu s provokatorima, posebno na gostujućim terenima i u trenucima visokih tenzija.