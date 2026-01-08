Naši Portali
Bivši vatreni briljirao je u Dinamu i Hajduku: 'Treba mi više utakmica...'

Split: SuperSport HNL, 32. kolo, HNK Hajduk - NK Rudeš
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
08.01.2026.
u 17:58

Hrvatski krilni nogometaš Josip Brekalo rekao je u četvrtak da mu je potrebno više utakmica u španjolskom prvoligašu Oviedu kako bi došao na svoju najbolju razinu

Bivši hrvatski reprezentativac stigao je ljetos iz Fiorentine u Oviedo, grad na sjeveru Španjolske, gdje je sudjelovao u 13 utakmica tijekom kojih je postigao jedan gol iz jedanaesterca. No, niti jednom nije odigrao svih 90 minuta. "Potrebno mi je više utakmica da bih dosegnuo svoju najbolju razinu", izjavio je 27-godišnji Brekalo na konferenciji za medije nakon treninga.

Oviedo je prošli mjesec doveo novog trenera, 56-godišnjeg Urugvajca Guillerma Almadu, koji je prije četiri dana držao Brekala 54 minute na terenu u remiju 1-1 s Deportivo Alavesom. "Mislim da sada izgledamo dobro. S novim trenerom smo dobili novi impuls", izjavio je hrvatski igrač. "Traži od nas da budemo agresivniji i više napadamo protivnička vrata".

Oviedo, posljednjeplasirana ekipa španjolskog prvenstva, u 18 odigranih kola zabila je osam golova, a primila 27. "Naš veliki problem su golovi. Zabili smo ih samo osam, a kada ne zabijaš nemoguće je pobijediti", objasnio je Brekalo. "No, trener sada inzistira na presingu i napadanju protivnika visoko od našeg gola, što bi nam trebalo olakšati i posao u obrani".

Bivši igrač zagrebačkog Dinama, Wolsburga, Stuttgarta, Torina, Hajduka i Kasimpase smatra da se već vide rezultati pojačanog pritiska u obliku stvorenih prilika za gol. "Vjerujem da nam neće trebati dugo da pobijedimo. Nedostaje samo sreće i samopouzdanja", rekao je.

Oviedo će u subotu ugostiti šestoplasirani Betis, ali nada se svojoj trećoj pobjedi u sezoni. "To je velika ekipa, jako kvalitetna", rekao je o klubu koji je prije mjesec dana pobijedio s 3-1 Dinamo na Maksimiru u Europskoj ligi. "Mi kod kuće moramo tražiti pobjedu. Svaka iduća utakmica za nas je finale", zaključio je Brekalo.
Ključne riječi
Dinamo Hajduk Josip Brekalo

