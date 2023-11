Najduhovitiji trener NFL-a o izazovu s njemačkim humorom: Nisam baš ciljao da postanem viralan

Frankfurt su ovih dana okupirali plakati zvijezda američkog nogometa. Naime, upravo je ovaj njemački grad ove godine domaćin njemačkim utakmicama regularne NFL sezone. A nedjeljni derbi 9. kola između Kansas City Chiefsa i Miami Dolphinsa se s obzirom na iznimno veliki interes medija i fanova i iz Amerike i iz Europe (ulaznice su rasprodane u manje od 2 minute), može prozivati i superlativima poput "europskog Super Bowla".

Dolphinsi su odlučili doći u Frankfurt već u utorak kako bi se čim bolje aklimatizirali, a njihov odlični glavni trener Mike McDaniel koji je inače poznat i po duhovitim i otkačenim izjavama i malo neobičnijim nastupom na konferencijama za medije, odlučio se našaliti i pred europskim medijima. Tako je na prvoj frankfurtskoj presici u četvrtak prvo dobacio novinarima "Znam što sad svi mislite, veći sam uživo, u pravu ste... (visok je 175 cm op. a.)", no nitko se od novinara nije nasmijao, a cijeli je isječak postao viralan na internetu. U komentarima su se čak javljali i neki Nijemci govoreći da McDaniel nije pogodio nit njemačkog humora.

Danas je McDaniel održao novu konferenciju u Frankfurtu uoči otvorenog treninga za medije koju je popratio i Večernji list. "Guten Tag! Oh, bok. Dugo sam već u Njemačkoj..." - otvorio je presicu McDaniel, a onda počeo mahati rukom dok su novinari počeli dizati ruku za postavljanje pitanja. Upitao sam tada McDaniela je li se priviknuo na njemački humor.

"Nikad nije moja namjera da neki moj odgovor postane viralan. Iskreno, ako kažem nešto usputno, a da se nitko ne nasmije ili je samo ni smiješno, mene to ne smeta i razmišljam više o tome. Ne pokušavam ja biti ništa osim ostati vjeran sebi. Itekako sam ja svjestan da nisam uvijek urnebesno duhovit svima, to je jednostavno tako", odgovorio je McDaniel kojeg sam također upitao da pojasni jačinu klubova u NFL-u jer iako su Dolphinsi i Chiefsi među najboljim momčadima nakon nedjeljnog derbija jedna će se od tih momčadi naći u rangu i s puno slabijim momčadima, a koje će imati gotovo jednak omjer pobjeda i poraza...

Foto: Danijel Lijović

"Što se uspoređivanja u NFL-u tiče tu ste napipali nešto što je bitka koju prolazi svaka NFL momčad tijekom svake sezonu. Imaš taj raspored sa 17 utakmica i uoči svake utakmice ima puno nabrijavanja. Prvo prije sezone, a potom između svake utakmice. Puno je tu različitih priča pobijedio ti ili izgubio. Što će se dogoditi s Miami Dolphinsima ako izgubimo od Chiefsa? Ako izgubimo o tome će se pričati kako ne možemo pobjeđivati jake momčadi. Ako pobijedimo pričat će se da osvajamo Super Bowl. A ništa od toga nije važno sada. Moraš biti najbolji kada je to najpotrebnije, a to je u eliminacijskoj fazi, u doigravanju...

Foto: Danijel Lijović

...Spremaš momčad prema tome. Puno toga ide u svaku utakmicu, a ovo je tek 1/17 od važnosti regularnog dijela sezone. Eto, toliko je važna ova utakmica. Ako uspijemo pobijediti Chiefse i pritom odigramo našu najbolju utakmicu ove sezone, što će to značiti? Pa realno samo to da ćemo otići na 7:2 omjer pobjeda i poraza. Tih sedam pobjeda nas još ne šalje u play-off. Je li bitno da baš sada dosegnemo top formu? Super, to je cool i važno, ali istovremeno najveća je stvar da napreduješ kroz sezonu i da se spremiš za onaj dio kad doista bude najbitnije. Tada trebaš biti najbolji", detaljno je pojasnio trener Dolphinsa.

Foto: Danijel Lijović

S obzirom na to da je američki nogomet, ali u verziji bez kontakta (flag football) nedavno dobio priznanje uvrštavanjem na listu olimpijskih sportova McDaniel je od kolega europskih novinara dobio i pitanje bi li htio jednom postati i trener američke flag reprezentacije na Olimpijskim igrama.

"Htio bih ja puno stvari, ali ono što želim najviše jest ne dobiti otkaz na sadašnjem poslu. Uzbuđen sam što je američki nogomet toliko popularan. Za mene je to najbolji sport na svijetu. Ima puno životnih lekcija u američkom nogometu. Nitko ne može ništa sam napraviti. Ova igra puno govori o tome, bez obzira koliko si talentiran moraš se osloniti na momčad. Timski sportovi se mogu uspoređivati sa životom".

Foto: Danijel Lijović

S obzirom na to da su nominalno Chiefsi domaćini ove utakmice, mnogi drže da je veća prednost za Dolphinse što ne moraju s braniteljem naslova Super Bowla igrati u Kansas Cityju na stadionu Arrowhead poznatom po bučnom navijanju. Treneru Dolphinsa je, pak, posebno drago što se utakmica igra u Europi jer, kako je otkrio na presici, nikad prije nije ni bio u Europi.

"Kao momčad prihvatiš bilo kakvu situaciju s kojom se suočiš. Teško je igrati na Arrowheadu. Ali, nismo puno razmišljao o tome gdje ćemo igrati. Više sam bio fokusiran na to koliko se brzo rasprodala ova utakmica. Dakle, postoji veliki interes za NFL-om u Europi i vrlo smo počašćeni time. Vjerujem da će biti puno navijača Kansas City Chiefsa, ali i za nas će biti ovo vrlo cool utakmica. Nikad nismo ovdje igrali i mislim da je to vrlo uzbudljivo za cijeli NFL. Nikad nisam bio u Europi, a ja sam ipak studirao povijest, bilo bi lijepo malo vidjeti znamenitosti Frankfurta", poručuje McDaniel.

Inače, tjedan dana poslije u Frankfurtu će se odigrati još jedan NFL utakmica, i to između New England Patriotsa i Indianapolis Coltsa. Patriotsi koje vodi trener hrvatskog podrijetla Bill Belichick baš i ne ide ove sezone pa će im posebno važno biti pobijediti u Njemačkoj.

VIDEO Pogledajte isječak s presice Miami Dolphinsa i njihovog treninga u Frankfurtu