Hoće li proći izbornikov eksperiment? Dobro se sjećamo što je govorio prije par mjeseci...

Nikad ne reci nikad. Ta već donekle izlizana i isforsirana rečenica savršeno ide uz temu povratka hrvatske nogometne reprezentacije na formaciju s tri igrača u posljednjoj liniji. Izbornik Zlatko Dalić je potvrdio da će Hrvatska u prijateljskom dvoboju protiv Kolumbije (u noći s danas na sutra u 00:30), zaigrati s tri stopera; Lukom Vuškovićem, Martinom Erlićem i Marinom Pongračićem.

- Moram priznati da ranije nisam bio oduševljen time, ali imamo takav profil igrača. Luka Vušković igra sjajno u klubu na toj poziciji te će on igrati kao centralni u obrani, Erlić desno, a Pongračić lijevo. To su tri stopera koji u klubu igraju dobro. Dat ćemo im priliku da odigraju utakmicu. Na bokovima ćemo pokušati s dva ofenzivna beka jer sad nemamo rješenje za lijevog beka ako bi obrana bila s četvoricom. To je način na koji ćemo se suprotstaviti - rekao je izbornik Dalić, a na temu novog sustava se osvrnuo i dugogodišnji član reprezentacije Mario Pašalić, koji u gotovo istom sistemu igra u svojoj Atalanti:

Dalić iz Orlanda o ostanku na mjestu izbornika: 'Koga briga za moj ugovor!'

- Puno nas u klubovima igra s trojicom igrača iza. Istina je da u reprezentaciji nemamo puno vremena za uigravanje. Nešto više vremena imat ćemo zajedno prije Svjetskog prvenstva. Izbornik se odlučio na to pa ćemo vidjeti kako će to funkcionirati - izjavio je Pašalić.

U studenom prošle godine Hrvatska je u kvalifikacijski susret za SP protiv Farskih Otoka ušla u formaciji 3-4-2-1. Na pozicijama stopera zaigrali su Josip Stanišić, Luka Vušković i Joško Gvardiol, dok su na pozicijama krilnih bekova zaigrali Marco Pašalić na desnoj, odnosno Ivan Perišić na lijevoj strani. I to jednostavno nije izgledalo dobro. Farani su poveli u 16. minuti susreta, Hrvatska je izjednačila u 23. minuti preko Gvardiola, da bi Farski Otoci promašili čisti zicer na kraju prvog poluvremena. Zbog toga je Dalić odmah na početku nastavka uveo Josipa Šutala, Stanišića postavio na klasičnog desnog beka i tako se ekspresno vratio na četvoricu u obrani. Hrvatska je na kraju slavila s prilično rutiniranih 3:1.

- Sve medalje, sve uspjehe smo ostvarili s četvoricom u obrani. Pokušali smo s trojicom, ali nemamo vremena za to uigravati i nama to ne ide. Neću više pokušavati s tim - rekao je nakon te utakmice Dalić.

Samo dvije utakmice nakon tog dvoboja s Faranima, Dalić će ipak opet "pokušati s tim". Dosta je u tom smislu negativno utjecala ozljeda Joška Gvardiola, koja je Hrvatsku u ovom trenutku praktički osakatila za jedinog dovoljno kvalitetnog lijevog beka. Isto tako, Hrvatska gotovo pa nikad nije bila 'tvornica' istinskih krilnih igrača. U sadašnjem kadru jedini igrači koje s punim pravom možemo nazvati krilima su Ivan Perišić i Marco Pašalić, sve ostalo je svojevrsno krpanje ili korigiranje pozicija.

Uz sve te restrikcije koje su Dalića gotovo pa natjerale na vraćanje ovoj formaciji, vrijedi istaknuti i činjenicu da dosta igrača iz kadra vatrenih u svojim klubovima igra u ovakvom sustavu (Luka Modrić, Luka Vušković, Mario Pašalić, Martin Erlić, Petar Sučić, Nikola Vlašić, Kristijan Jakić, Petar Musa), a posebno su tu bitni igrači koji čine kralješnicu momčadi i koji 'ordiniraju' u sredini svojih linija - Luka Modrić i Luka Vušković.

I ovdje nekako dolazimo do razlike između teorije i prakse. U teoriji je imalo potpuno smisla da se Dalić i u studenom protiv Farskih Otoka opredijeli za formaciju 3-4-2-1, no ona jednostavno u praksi nije izgledala dobro. Pod Dalićem u osam utakmica s ovakvim formacijama Hrvatska ima učinak od četiri pobjede, dva remija i dva poraza, a vrijedi istaknuti da smo u tih osam utakmica primili deset golova te samo dvaput uspjeli ostati čiste mreže. Jedno je neupitno, drugačije je implementirati novi sustav u klubu i u reprezentaciji. Zasad Hrvatska nije baš imala posebne sreće s ovim sustavom, ali se nadamo da će ovaj novi eksperiment ipak 'proraditi'.