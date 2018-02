Trener Dinama uoči susreta s Hajdukom otkrio odličnu vijest za svoje navijače

U nedjelju nas očekuje najveći derbi hrvatskoga nogometa. U 15 sati na Maksimiru vodeći Dinamo dočekuje Hajduk, a u oba tabora vjeruju u svoju kvalitetu.

Danas je taj susret najavio trener Dinama Mario Cvitanović, a na početku je imao potrebu nešto pojasniti.

- Želim se prvo referirati na utakmicu u Osijeku. Nakon susreta jedna se moja izjava protumačila bahato i prepotentno je prenesena, a to je da sam se uzvisio u pobjedi. Naprotiv, cijenim apsolutno svačije mišljenje i možda je novinar koji je to interpretirao u moj odgovor otišao u pogrešnom smjeru. Iskoristili smo naše greške u analizi sljedeće utakmice. Nismo prepotentni, arogantni i bahati, ali vjerujemo u sebe. Vjerujemo u našu kvalitetu i želimo utakmicu odraditi uz dobru igru, entuzijazam, karakter i sve što smo trenirali. Želimo se prezentirati na najbolji mogući način, uz osjećaj užitka, zabave i pripadnosti plavom dresu, rekao je Cvitanović pa dodao:

- Očekujemo kvalitetan Hajduk, ali zamaramo se temama koje možda nisu toliko bitne za nas. Najbitniji smo mi i moja ekipa, kako ćemo mi reagirati. Kako će prezentirati sebe, momčad i dres koji nose.

Otkrio je strateg modrih i kakva taktika mora biti sutra želi li njegova momčad do pobjede.

- Trebamo biti dobri u svim segmentima i parametrima da bismo mogli biti učinkoviti, opasni, da bismo mogli zabijati golove i da ne primimo golove. Nogomet se igra 11 na 11 i nema posla više ili manje za određenu ekipu. Ako prednja i vezna linija igraju dobro, onda zadnja linija nema toliko posla. Ako prednja linija nije dobra, automatski nastaju problemi za zadnju liniju. Svaki igrač treba dati maksimum, prepoznati ono što koristimo u našoj igri i onda cijela ekipa izgleda dobro. Ekipa nije jedan pojedinac, kazao je trener Dinama i svojim navijačima otkrio dobru vijest - svi igrači su spremni i konkuriraju za sastav pa tako Cvitanović na raspolaganju ima sve najbolje igrače.

Nada se da će njegova momčad imati snažnu podršku s tribina.

- Očekujemo veliku podršku i to nam puno znači. Ništa ne može zamijeniti pljesak s tribine. Zadovoljstvo navijača ništa ne može platiti. Za to igramo i za to se živi i uživa. Nisu bitni bodovi niti novac niti nešto drugo, bitan je osjećaj sreće i zadovoljstva. Uz navijače i njihovo zadovoljstvo, naš je osjećaj još ispunjeniji.

Poruka za kraj:

- Želim da moji igrači istrče na teren, uživaju u nogometu. Da budu sretni, nasmijani, da daju sve od sebe, da igraju jedan za drugog i da se na kraju utakmice svi zajedno možemo veseliti ili tugovati, ali uz uvjet da smo dali sve od sebe. Nogomet je na kraju ipak igra.