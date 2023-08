Tragedija na najstarijem hrvatskom plivačkom maratonu, natjecateljicu mrtvu izvukli iz mora

Tradicionalni i najstariji plivački maraton na hrvatskom dijelu Jadrana Šilo-Crikvenica, koji se već 113 godina pliva u povodu blagdana Velike Gospe i Dana grada Crikvenice, održan je u utorak, a pobjedu je odnio 24-godišnji Slovenac Nik Peterlin.

Maraton je prvi put održan 1910. godine, a ovaj put bilo je prijavljeno čak 370 natjecatelja iz dvadeset zemalja i to ne samo iz Europe.

Ovogodišnji pobjednik Nik Peterlin je kroz cilj na gradskom plivalištu u Crikvenici prošao s vremenom 40:50. Drugi i trećeplasirani su hrvatski maratonci 17-godišnji Mauro Bobanović s vremenom 41:04 i 18-godišnji Vito Lončarić s vremenom 41:19.

Natjecanje je zasjenila tragedija: natjecateljica iz Austrije starije životne dobi preminula je nedaleko od cilja. Reanimacija je trajala više od sata, ali nažalost bezuspješno. Natjecateljica, gošća iz Austrije, odbijala je nedaleko od cilja izići iz valovitog mora.

Plivački maraton od Šila do Crikvenice pliva se tradicionalno u povodu zaštitnice Crikvenice, na Dan Velike Gospe, 15. kolovoza, a staza je duga 3500 metara. Start je bio u 18 sati u luci mjesta Šilo na otoku Krku, a cilj na Gradskom plivalištu u Crikvenici. S obzirom na to da se rezultati maratona boduju za natjecanje CRO-CUP-a Hrvatskoga plivačkog saveza daljinskoga plivanja, za vrijeme natjecanja primjenjivala su se odgovarajuća pravila pod nadzorom vrhovnog suca i sudačkog povjerenstva. Žene i muškarci natjecali su se istodobno, ali su se rezultati ocjenjivali odvojeno, i to u 18 kategorija.