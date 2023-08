Što se dogodilo Dinamu i zašto je tako pao u drugom poluvremenu? Evo što kaže vatreni

Nakon velikog preokreta u kojem je Dinamo na svojem terenu protiv AEK-a nakon 1:0 vodstva poražen s 1:2, za riječ stručnjaka nazvali smo Nikolu Jurčevića, bivšeg trenera Dinama te bivšeg pomoćnika hrvatske reprezentacije.

- U uvodu bih rekao da je bilo dobro vidjeti dobar ambijent na Maksimiru nakon svega onoga što je bilo u fokusu zadnjih dana. Vratili smo se onome što je najvažnije - nogometu.

A kakvi su Jurčevićevi dojmovi onoga što se događalo na samom terenu?

- Možemo govoriti o dva potpuno različita poluvremena. U prvom je Dinamo bio jako organiziran, koncentriran, kompaktan. AEK-u su dozvolili samo jednu priliku nakon jedne greške. Imali su igrači Dinama nekoliko prilika u prvom dijelu te je kruna te agresivne i kvalitetne igre bio eurogol Bulata i zasluženo su poveli. Svi smo očekivali da je po dojmu iz prvog dijela da je Dinamo puno bolja ekipa od AEK-a. Međutim, u drugom smo gledali jednu potpuno drukčiju sliku i vidjeli da je AEK jedna izuzetno kvalitetna i moćna momčad.

Kako to da je Dinamo izgledao toliko bolje u prvom poluvremenu nego li u drugom?

- Kad analiziramo i pričamo vrlo često se spominje samo jedna momčad. No u nogometu se često nešto pita i suparnika. Nije toliko Dinamo bio lošiji u drugom poluvremenu koliko je AEK bio bolji. Činilo mi se da se AEK, kao iskusna momčad u prvom dijelu opredijelila na utakmicu gdje su bili zadovoljni s 0:0 i do tad su smatrali da kontroliraju utakmicu. A kad su primili taj gol, tu je AEK promijenio svoju koncepciju igre i Dinamo nije imao rješenje izaći iz pritiska AEK-a. Kako je utakmica odmicala, vidjelo se da su oni u duelima jača momčad, te su sve više kontrolirali igru.

Iako je Dinamo poražen, sjajnim se intervencijama iskazao vratar Dominik Livaković.

- Slažem se. U nekoliko situacija je spasio momčad kada smo već vidjeli loptu u Dinamovom golu. Livaković nastavlja pokazivati da je jako bitan za Dinamo i da je ključan u tome što Dinamo još uvijek ima aktivan rezultat.

Kako u ovakvoj situaciji, s obzirom na preokret, sve popratne događaje te s obzirom na to da je utakmica već za tri dana, Dinamo treba ući u uzvrat u Grčkoj?

- Da smo pričali do te 89. minute pri 1:1 rezultatu rekao bih i dalje da su šanse u uzvratu 50:50, bez obzira na to što se igra u Ateni. Koliko će njima uzvrat biti prednost, toliko će im biti i pritisak u domaćoj atmosferi, a uz to i Dinamo ima jedno međunarodno iskustvo po tome da često u gostima znaju biti i bolji. Ipak s ovih 2:1 moram dati određenu prednost AEK-u, iako su to podjednake momčadi. Nije AEK takav bauk i Dinamo bi mogao tražiti pozitivan rezultat, pod uvjetom da u Ateni glavni igrači Dinama, poput Petkovića, Ivanušeca i Mišića, koji nisu imali svoj dobar dan, pokažu svoju pravu kvalitetu - zaključio je Jurčević.