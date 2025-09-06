Transferom Bennacera Dinamo je otkrio svoj imperativ. Veliko je pitanje kako će ovo utjecati na senatora

Dinamo je rujanskom transfer bombom zaključio najveći igrački remont u povijesti kluba. Alžirski internacionalac Ismael Bennacer (27), jedan od nositelja igre pri povratku Milana u vrh talijanskog nogometa i čovjek koji je 50 puta nastupio za reprezentaciju Alžira, s kojom je 2019. kao najbolji igrač turnira osvojio Afrički Kup nacija, stigao je u Maksimir na jednogodišnju posudbu!

Vrijedi 15 milijuna eura

Zvonimir Boban povukao je svoju čvrstu vezu s veznim igračem koju je stvorio u vrijeme mandata sportskog direktora u Milanu, i doveo u HNL čovjeka koji je prema Transfermarktu procijenjen na 15 milijuna eura vrijednosti. Dosadašnji rekord po procijenjenim vrijednostima HNL akvizicija držali su Lukas Kačavenda i Wilson Eduardo s 4,5 milijuna eura vrijednosti.

Svima koji prate nogomet jasno je da je uistinu riječ o igraču vrhunske klase i kvalitete, čovjeku koji je čak pet godina bio važan igrač velikog Milana (u svakoj od tih sezona imao više od 25 nastupa). Posebno je to bio slučaj u sezoni 2021./2022. kad se Milan nakon dugih 11 godina čekanja vratio na tron u Italiji osvojivši Scudetto. Bennacer je tada odigrao 40 utakmica za rossonere i prikazivao fantastične igre.

Ipak, Alžirca rođenog u Francuskoj malo su u posljednje vrijeme usporile ozljede, zbog kojih je i ispao iz Milanove rotacije, ali je i dalje unatoč tome na proljeće pružao vrlo dobre igre u dresu francuskog Marseillea na posudbi i ponovno dokazao kakvu kvalitetu posjeduje. O tome koliko je ovo velik i neočekivan transfer dovoljno govori i reakcija svjetske nogometne javnosti, od navijača Milana do ostalih koji su pratili Bennacera. Većinski narativ je taj da Bennacer i danas ima kvalitetu igrati i u puno boljim klubovima od Dinama te da je ovo velik dobitak za Dinamo i hrvatski klupski nogomet. Nedvojbeno je ovo golem potez maksimirskog kluba, potez koji je snažno odjeknuo, ali to ne isključuje činjenicu da nosi sa sobom i određena pitanja.

Kakav je Bennacer kao igrač? Dva su segmenta u kojima je tijekom cijele svoje karijere bio kontinuirano na iznimno visokoj, čak i elitnoj razini, a to su dodavanja prema naprijed i nošenja lopte prema naprijed. To nam već dosta govori o kakvom je profilu veznjaka riječ. Bennacer je tehnički potkovani ljevonogi veznjak koji voli stvarati situacije iz pozicije "dubokog playmakera", a stvara ih baš tako, kombinacijom tehnike i dinamike, bilo dodavanjem bilo nošenjem lopte. Voli igrati u sustavima koji imaju velik postotak posjeda lopte, najčešće na poziciji lijevoga zadnjeg veznog u sustavu kao što je 4-2-3-1 ili pak kao jedina "šestica", a dobro se snalazi i na poziciji lijevoga centralnog veznog u 4-3-3 sustavu. Jedna od njegovih najvećih kvaliteta je i mirnoća s loptom u situacijama pod velikim pritiskom ili u uskim prostorima. Može biti dirigent i ubrizgavač ritma sa zadnjeg veznog, a odlično igra i u box-to-box ulozi. Važno je i istaknuti da nije riječ o gol igraču. U seniorskoj karijeri ima 16 golova u više od 350 utakmica, no zabijanje pogodaka nikad ni nije bila njegova uloga, odnosno zadaća na terenu. On svojim kretnjama i dodavanjima u veznoj liniji donosi loptu u napadačku trećinu te dovodi ofenzivce u povoljne situacije.

Naravno, nijedan igrač nije savršen, pa tako i Bennacer ima svoje slabosti. Njegova defenzivna igra segment je koji se tijekom cijele njegove karijere isticao kao onaj na kojem bi trebao još poraditi. Bennacer jako dobro u obrani čita igru, ima vrlo dobar tajming za presijecanje dodavanje ili iskakanje prema suparniku, ali protiv fizički dominantnijih suparničkih veznjaka zna često biti nadjačan u duel igri. Bolji je u anticipaciji igre nego u fizičkim obračunima. Baš kad smo na temu duela i fizičkog stanja, opravdani upitnik su i njegove sve češće ozljede. Posljednjih su ga godina i klubovi morali pozorno dozirati i koristiti, posebice zbog brojnih mišićnih ozljeda, ali i ozljeda koljena. U posljednje dvije i pol godine zbog svih tih ozljeda (među kojima su bile i dvije operacije) nije bio na raspolaganju Milanu i alžirskoj reprezentaciji na čak 66 utakmica. U Dinamu se nadaju da će se taj niz od šest različitih ozljeda, što većih, što manjih, prekinuti, ali rizik i bojazan s obzirom na recentnu povijest postoji.

Status Mišića

Još jedan upitnik je i Bennacerovo neigranje za Dinamo u nadolazećoj ligaškoj fazi Europske lige. Iz Dinama su nam poručili da, prema svim informacijama koje imaju, Bennacer ne može zaigrati u osam utakmica ligaške faze natjecanja s obzirom na to da je stigao nakon roka za registraciju igrača, ali da su poslali službeni upit Uefi nadajući se da možda još postoji neka šansa. Dakle, Dinamo je na jednogodišnju posudbu doveo igrača kojem će, po nekim izvorima, pokrivati oko 40 posto Bennacerove plaće u Milanu, što će na kraju iznositi oko dva milijuna eura, a pritom ga neće moći koristiti u važnim europskim utakmicama, gdje bi pobjedama upravo mogao u blagajnu donijeti novac koji bi to isplatio. S jedne strane, to se čini kao prilično veliko ulaganje za nekog tko klubu ne može biti na raspolaganju u vrlo važnim utakmicama, no s druge strane, velik je naglasak Dinamu i na naslovu u HNL-u, koji klub silno želi vratiti nakon prošlosezonskoga drugog mjesta. S te strane vidi se koliko je Dinamu važan domaći trofej i tu ambicioznosti svakako treba pozdraviti. Pokazao je zagrebački klub ovim poslom da u HNL-u ništa ne želi prepustiti slučaju. Bennacer će se u europska nadmetanja moći priključiti na zimu u nokaut fazi, ako Dinamo uspije ostvariti prolazak ligaške faze.

Još jedno pitanje iz Dinamove perspektive jest kako će ova posudba utjecati na status Josipa Mišića, zapravo jedinog igrača u polju koji je ostao zacementiran u prvih 11 Dinama od onih koji su bili u kadru prošle sezone. Budući da Bennacer može jednako kvalitetno pokriti nekoliko različitih uloga u veznom redu, prerano bi bilo donositi ikakve decidirane zaključke, ali svakako postoji mogućnost da Bennacer bude taj koji će i na ulozi dirigentske šestice zamijeniti trenutačnog kapetana Dinama. No, gdje god Bennacer igrao, pod uvjetom da bude zdrav i spreman, bez sumnje ćemo u domaćem nogometu imati privilegij gledati vrhunsku nogometnu klasu!