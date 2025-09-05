Potvrđeno je: U Dinamo stiglo senzacionalno pojačanje, pogledajte kako su ga predstavili

Sad je službeno, Ismael Bennacer novi je igrač Dinama. Potvrdio je to zagrebački klub na društvenim mrežama i službenoj stranici. Desetak minuta prije objave navijače su iz Dinama pitali "Jeste li spremni?" nakon čega je uslijedilo službeno priopćenje kako je aktualni igrač Milana stigao na posudbu do kraja godine s opcijom otkupa ugovora. Bennacer će ove sezone igrati samo u domaćim natjecanjima pošto je rok za prijavu igrača za Europsku ligu istekao 2. rujna.

Alžirski reprezentativac stigao je u Zagreb, gdje je prije službenog potpisivanja ugovora i predstavljanja prošao obavezni liječnički pregled. Dolazak Bennacera predstavlja golemo pojačanje za vezni red plavih. Riječ je o igraču s bogatim iskustvom igranja u jednoj od najjačih svjetskih liga, talijanskoj Serie A. U dresu slavnih "Rossonera" upisao je čak 137 nastupa u prvenstvu i europskim natjecanjima, etabliravši se kao ključan kotačić momčadi. Vrhunac njegove karijere u Milanu bio je u sezoni 2021./2022., kada je s klubom osvojio naslov prvaka Italije, popularni "Scudetto", prekinuvši dugogodišnju dominaciju rivala. Njegova tehnička potkovanost, pregled igre i borbenost kvalitete su koje su ga učinile cijenjenim igračem na najvišoj razini, a sada će ih imati priliku demonstrirati i na travnjacima Hrvatske nogometne lige.

Osim klupskih uspjeha, Bennacer se može pohvaliti i izvanrednim postignućima na reprezentativnoj sceni. Prije nego što je prešao iz Empolija u Milan, okitio se titulom najboljeg igrača Afričkog kupa nacija 2019. godine, predvodeći Alžir do kontinentalnog naslova. Bio je asistent u pobjedi protiv Senegala u finalu s 1:0. Za nacionalnu je momčad dosad odigrao 50 utakmica. Njegov pobjednički mentalitet vidljiv je i u europskim natjecanjima. S Milanom je stigao do polufinala Lige prvaka, a posebno se pamti njegov ključni pogodak u četvrtfinalnom ogledu protiv Napolija, koji je Milanu širom otvorio vrata prolaska među četiri najbolje momčadi Europe. Iskustvo igranja tako velikih i važnih utakmica bit će od neprocjenjive vrijednosti za Dinamovu svlačionicu, pogotovo za mlađe igrače koji će uz njega moći stasati.

Talijanski insajder Matteo Moretto ranije je otkrio detalje posla, navodeći da će Dinamo pokrivati 40 posto Bennacerove plaće za razdoblje posudbe. Prema podacima Gazzette dello Sport, Alžirac u Milanu zarađuje četiri milijuna eura po sezoni neto, što znači da će Dinamo za ovu posudbu platiti 1,6 milijuna eura neto.

Bennacer je rođen u Francuskoj, a nogometnu afirmaciju stekao je u Italiji. Prije punoljetnosti napustio je Arles i otišao u Arsenal, koji ga je potom poslao na posudbu u francuski Tours. Godine 2017. prodan je Empoliju, gdje je u dvije sezone skupio više od 70 nastupa i postao ključni igrač veznog reda. Nakon što je Empoli 2019. ispao iz Serie A, Milan ga je doveo za 16 milijuna eura.