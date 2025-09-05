Naši Portali
FENER BEZ TRENERA

Turci još ne znaju tko će ih voditi na Maksimiru, odbila ih dva glavna favorita

Fenerbahce Istanbul - Eintracht Frankfurt
Foto: Mustafa Alkac/DPA
Autori: Vecernji.hr , Hina
05.09.2025.
u 19:41

Fenerbahce i Mourinho su se rastali krajem kolovoza nakon što turski klub nije uspio izboriti plasman u ligaški dio Lige prvaka, u dvije utakmice je bolja bolja Benfica. Isto tako, Fenerbahce posljednjih godina u domaćem prvenstvu stalno gleda u leđa Galatasarayju.

Talijanski nogometni stručnjak Luciano Spalletti i Australac Ange Postecoglou odbili su pregovore i mogućnost dolaska na trenersku klupu Fenerbahcea koja je ostala prazna nakon što je tu dužnost napustio Jose Mourinho.

Talijanski mediji navode da su spomenuta dva trenera odbila takvu mogućnost jer Spalletti još nije spreman na novi posao, nakon što je zbog loših rezultata morao napustiti izborničku poziciju Italije tijekom lipnja, dok donedavni trener Tottenhama Postecoglou traži angažman u nekom klubu iz pet najjačih liga.

Čelnici Fenerbahcea tako moraju nastaviti potragu za nasljednikom Mourinha. Po medijima su se Spalletti i Postecoglou navodili kao glavni favoriti za dolazak u Istanbul.

Podsjećamo, Fener je protivnik Dinamu u skupini Europske lige, a na Maksimiru će igrati 24. rujna.

Oduševljenje Dinamovih navijača! Veliko pojačanje zapalilo mreže, svi se pitaju samo jedno
Ključne riječi
Dinamo Fenerbahče

