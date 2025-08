Tragične vijesti: Slavnom nogometašu preminuo sin, imao je tek šest godina

Iz Njemačke stižu tragične vijesti: Len Ulreich, šestogodišnji sin vratara Bayerna Münchena Svena Ulreicha, preminuo je nakon duge i teške bolesti. Vijest je potvrdio sam 36-godišnji vratar emotivnom objavom na društvenim mrežama.

"S dubokom tugom želimo podijeliti da je naš sin Len preminuo prije nekoliko tjedana nakon duge i ozbiljne bolesti. Odluka da to sada podijelimo s javnošću bila je izuzetno teška, no važna za nas kao obitelj kako bismo stvorili jasnoću u svojoj okolini i javnosti. Zajedno s našom kćeri sada pokušavamo korak po korak pronaći put natrag u život. Posebno zahvaljujemo našim obiteljima, prijateljima i FC Bayernu na diskretnosti i velikoj podršci tijekom proteklih mjeseci, to nam jako puno znači", napisao je Ulreich, uz molbu za poštivanje privatnosti u danima koji slijede.

Len je rođen 2018. godine, dok je njegov otac bio u svom prvom mandatu u Bayernu. Nakon kratkog razdoblja u HSV-u, Sven Ulreich se 2021. vratio u München, gdje i danas brani.

Objava je izazvala snažne reakcije navijača, kako Bayerna tako i drugih klubova, koji su Ulreichu i njegovoj obitelji uputili poruke sućuti, podrške i suosjećanja.