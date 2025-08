Supruga otkrila posljednje trenutke Siniše Mihajlovića: 'Kad sam to rekla, tad je pustio i preminuo'

Legendarni srpski nogometaš i trener Siniša Mihajlović preminuo je u prosincu 2022. godine u 54. godini, nakon duge i teške borbe s leukemijom. Njegova smrt duboko je potresla nogometni svijet, posebno Italiju, gdje je ostavio neizbrisiv trag kao igrač i trener. Godinu i pol kasnije, njegova supruga Arianna progovorila je o Sinišinim posljednjim danima, otkrivši emotivne i bolne detalje kroz koje je obitelj prolazila u tišini.

"Posljednjih mjeseci liječnici su već sve rekli: Siniša neće preživjeti. Znala sam to. Ali nisam imala snage reći mu. Razgovarala sam samo s naše petero djece. Ni s kim drugim. Čak ni s majkom. Zajedno smo odlučili da mu nećemo reći istinu. Nismo htjeli oduzeti tanki tračak nade koji ga je održavao na životu. A onda... nikada nas ništa nije pitao. Nije htio znati, nije htio odustati. Borio se do samog kraja, jer je bio čovjek koji nikada nije prihvaćao riječ 'kraj'. Tjedan dana prije nego što je otišao, pogledao me i rekao: 'Sretan sam. Imam tebe. Želim ostarjeti sa svojom djecom... Želim puno unučadi.' Osjetila sam da umire."

FOTO Divovski 'viking' ima preko 2 metra, a supruga samo 157 cm. Par oduševljava mreže već godinama

U dirljivom sjećanju, Arianna je opisala trenutak u kojem je pokušala zadržati osmijeh, znajući da mu san o dugom životu i velikoj obitelji možda neće biti ispunjen: "Odgovorila sam mu slomljenim osmijehom: 'Ali ljubavi moja, mi već imamo jednu unuku. Zar nisi sretan?' A on, s tim sjajem u očima koji sam vidjela tisuću puta: 'Želim još. Želim veliki stol pun unučadi.' San. Jedan od onih koji neće preživjeti. I to najviše boli."

Sinišine posljednje minute bile su tihe, ali ispunjene ljubavlju. Okružen najbližima, Mihajlović je preminuo u prisutnosti obitelji koja ga nije napustila ni u jednom trenutku. "Dan kada je odletio, svi smo bili s njim. Naša djeca bila su u susjednoj sobi. Pored mene bili su njegova majka, njegov brat i njegova supruga, njegov najbolji prijatelj, moja majka. Kad sam osjetila da mu se disanje mijenja, znala sam da je taj trenutak došao. Pozvala sam svoju djecu. Okupili smo se oko njega, u tišini. Držala sam ga za ruku. Gledala sam ga kako se nastavlja boriti, s tim dahom koji je postajao sve teži i teži, sve dalje i dalje. A onda, slomljenog srca, tiho sam šapnula: 'Idi, ljubavi... ne brini. Ja ću se pobrinuti za djecu.' Tek tada je pustio. Tek tada je prestao boriti se. Do tog trenutka nitko nije imao snage plakati. Kao da su se čak i suze bojale ispratiti ga", napisala je Arianna.