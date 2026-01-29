Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKI IZBORNIK

VIDEO Sigurdsson opleo po EHF-u pa poručio: 'Ovo je sramotno, recite mi kada mogu otići'

Herning: Dagur Sigurdsson kritizirao EHF - organizaciju europskog prvenstva u rukometu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Marko Pavić
29.01.2026.
u 16:46

- Stavili su nas u autobus kao kokoši i doveli ovdje. A ja onda moram otići na konferenciju za medije pa doći kod igrača, održati sastanak, vidjeti kakvi su. Ovo je sramotno i recite mi kada mogu otići.

Hrvatski rukometni izbornik Dagur Sigurdsson izrazio je ogorčenje zbog uvjeta i iznimno zahtjevnog rasporeda na aktualnom Europskom rukometnom prvenstvu u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj. Zbog svega, Sigurdsson je odlučio povući prvi potez i bojkotirati službeni EHF-ov susret s medijima iz cijele Europe, a uoči sutrašnje polufinalne utakmice s Njemačkom u danskom Herningu. Danas u 16:30 sati izašao je pred hrvatske novinare kako bi iznio svoje stavove o cijeloj situaciji.

Večernji list je na licu mjesta, a konferenciju ste mogli pratiti uživo.

- Ovo je potvrda da EHF nije briga o momčadima i igračima. Oni su kao tvrtka koja se bavi proizvodnjom  brze hrane - samo žele prodati. Bitno im je napraviti dobar šou, nije ih briga što smo morati putovati pet sati autobusom iz Malmöa - rekao je Sidgursson i dodao:

- Neke momčadi imaju dva dana više odmora, a svi koji znaju nešto o sportu znaju da je to na 12 jako puno. Stavili su nas u autobus kao kokoši i doveli ovdje. A ja onda moram otići na konferenciju za medije pa doći kod igrača, održati sastanak, vidjeti kakvi su. Ovo je sramotno i recite mi kada mogu otići.

- Ne možemo ništa učiniti. Ne želim se nastaviti žaliti. Hrana u hotelu sada nije najveći problem nego je to vrijeme i njegova organizacija. Nadam se da će sutra biti dobra utakmica u polufinalu.

Zna li zašto Hrvatska ima takav tretman?

- Ne mogu o tome ništa reći - odgovorio je Sigurdsson.
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija Dagur Sigurdsson

Komentara 12

Pogledaj Sve
GL
globalsolutions
16:40 29.01.2026.

Plenkovići i Milanovići, slušate li kako se bori za Hrvatsku?

Avatar Matenate
Matenate
17:04 29.01.2026.

Birokracija, pogubljena, nezainteresirana za sport. Potpredsjednik EHF-a Predrag Bošković pod optužbom za kriminalno udruživanje u Crnoj Gori.

JM
ja-ma
17:25 29.01.2026.

Godinama nam to rade, no kada su vrištali Lino, Balić i ostali Hrvati smatralo se da su pristrani. Sada kada to doživljava trener stranac dobiva neku novu dimenziju i stvarno nam kapa do poda što smo tolike godine na vrhu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!