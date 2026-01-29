VIDEO Sigurdsson opleo po EHF-u pa poručio: 'Ovo je sramotno, recite mi kada mogu otići'

Hrvatski rukometni izbornik Dagur Sigurdsson izrazio je ogorčenje zbog uvjeta i iznimno zahtjevnog rasporeda na aktualnom Europskom rukometnom prvenstvu u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj. Zbog svega, Sigurdsson je odlučio povući prvi potez i bojkotirati službeni EHF-ov susret s medijima iz cijele Europe, a uoči sutrašnje polufinalne utakmice s Njemačkom u danskom Herningu. Danas u 16:30 sati izašao je pred hrvatske novinare kako bi iznio svoje stavove o cijeloj situaciji.

Večernji list je na licu mjesta, a konferenciju ste mogli pratiti uživo.

- Ovo je potvrda da EHF nije briga o momčadima i igračima. Oni su kao tvrtka koja se bavi proizvodnjom brze hrane - samo žele prodati. Bitno im je napraviti dobar šou, nije ih briga što smo morati putovati pet sati autobusom iz Malmöa - rekao je Sidgursson i dodao:

- Neke momčadi imaju dva dana više odmora, a svi koji znaju nešto o sportu znaju da je to na 12 jako puno. Stavili su nas u autobus kao kokoši i doveli ovdje. A ja onda moram otići na konferenciju za medije pa doći kod igrača, održati sastanak, vidjeti kakvi su. Ovo je sramotno i recite mi kada mogu otići.

- Ne možemo ništa učiniti. Ne želim se nastaviti žaliti. Hrana u hotelu sada nije najveći problem nego je to vrijeme i njegova organizacija. Nadam se da će sutra biti dobra utakmica u polufinalu.

Zna li zašto Hrvatska ima takav tretman?

- Ne mogu o tome ništa reći - odgovorio je Sigurdsson.