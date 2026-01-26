Dominik Livaković više nije ni na klupi Girone, i dalje pokušava dogovoriti transfer u Dinamo

U susretu 21. kola španjolskog nogometnog prvenstva Girona i Getafe su odigrali 1-1, a domaćini su do boda stigli golom u sudačkoj nadoknadi.

Samo su sekunde dijelile Getafe od prve pobjede u posljednjh sedam kola. Međutim, Vitor Reis je u četvrtoj minuti nadoknade spasio Gironu poraza.

Gosti su poveli u 59. minuti golom Luisa Vazqueza, a kada se već činilo kako će do prve pobjede nakon studenog prošle godine, Reis je izjednačio.

Getafe je posljednju ligašku pobjedu ostvario koncem studenog prošle godine protiv Elchea (1-0), a potom je spojio pet poraza i dva remija.

Za Gironu je branio Nijemac Marc-Andre ter Stegen koji je ove zime stigao na posudbu iz Barcelone. Argentinac Paulo Gazzaniga, zbog kojeg Dominik Livaković nije branio, preselio je na klupu za pričuve. Hrvatski vratar, naravno nije konkurirao za sastav domaćina. Livaković i dalje pokušava dogovoriti transfer u Dinamo.

Girona je sada deseta sa 25 bodova, dok je Getafe sa 22 boda na 17. mjestu, prvom iznad zone ispadanja.

Na vrhu je Barcelona sa 52 boda, ispred Real Madrida koji ima bod manje.