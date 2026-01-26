Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
REMI S GETAFEOM

Dominik Livaković više nije ni na klupi Girone, i dalje pokušava dogovoriti transfer u Dinamo

LaLiga - Girona v Real Madrid
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.01.2026.
u 23:06

Za Gironu je branio Nijemac Marc-Andre ter Stegen koji je ove zime stigao na posudbu iz Barcelone. Argentinac Paulo Gazzaniga, zbog kojeg Dominik Livaković nije branio, preselio je na klupu za pričuve. Hrvatski vratar, naravno nije konkurirao za sastav domaćina. Livaković i dalje pokušava dogovoriti transfer u Dinamo.

U susretu 21. kola španjolskog nogometnog prvenstva Girona i Getafe su odigrali 1-1, a domaćini su do boda stigli golom u sudačkoj nadoknadi.

Samo su sekunde dijelile Getafe od prve pobjede u posljednjh sedam kola. Međutim, Vitor Reis je u četvrtoj minuti nadoknade spasio Gironu poraza.

Gosti su poveli u 59. minuti golom Luisa Vazqueza, a kada se već činilo kako će do prve pobjede nakon studenog prošle godine, Reis je izjednačio.

Getafe je posljednju ligašku pobjedu ostvario koncem studenog prošle godine protiv Elchea (1-0), a potom je spojio pet poraza i dva remija.

Za Gironu je branio Nijemac Marc-Andre ter Stegen koji je ove zime stigao na posudbu iz Barcelone. Argentinac Paulo Gazzaniga, zbog kojeg Dominik Livaković nije branio, preselio je na klupu za pričuve. Hrvatski vratar, naravno nije konkurirao za sastav domaćina. Livaković i dalje pokušava dogovoriti transfer u Dinamo.

Girona je sada deseta sa 25 bodova, dok je Getafe sa 22 boda na 17. mjestu, prvom iznad zone ispadanja.

Na vrhu je Barcelona sa 52 boda, ispred Real Madrida koji ima bod manje.
Ključne riječi
Getafe Girona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!