Evo protiv koga Dinamo može igrati nakon što je prošao skupinu Europske lige

Dinamo je večeras izgubio od danskog Midtjyllanda (2:0), ali je prošao u grupnu fazu Europske lige. Plavi su završili na 23. mjestu pa ih tako čeka šesnaestina finala odnosno još jedno kolo u doigravanju, dok je prvih osam momčadi izravno prošlo u osminu finala Europske lige.
Ždrijeb doigravanja za plasman u osminu finala Europske lige na rasporedu je u petak u 13 sati, kada će Dinamo saznati protivnika u nokaut fazi. To mogu biti belgijski Genk ili talijanska Bologna.
Momčadi koje su završile između 9. i 24. mjesta moraju plasman u osminu finala izboriti kroz dodatno kolo doigravanja, pri čemu su parovi unaprijed definirani prema poretku na tablici. Tako će deveti i deseti klub ždrijebati tko će igrati protiv 23., a tko protiv 24. momčadi, jedanaesti i dvanaesti protiv 21. odnosno 22., i tako redom. Dinamo, koji je sezonu završio na 23. mjestu, te Brann s 24. pozicije, u doigravanju će igrati protiv Genka ili Bologne, ovisno o ishodu ždrijeba.
Dinamo će prvu utakmicu igrati 19. veljače, a uzvrat je tjedan dana kasnije.
Ma koga god odaberu, s ovom igrom neće proći nikoga. Forsiranje samo jedne formacije, bez priprema utakmica, bez praćenja utakmice, očito i bez neke ideje osim da se prati forma, s takvim pristupom nema niti teoretske šanse... Vidi se da Kovačević nije trener koji može pobijediti bolju ekipu, jako se muči s al par i slabijim protivnicima... Ova ekipa koja je preuzela klub, za 150 mil. € od kluba je napravila kantu za napucavanje u Europi. Pa čak je onaj Malmo skoro pobijedio DInamo i to mu je jedini bod koji je osvojio... Cijela ta situacija oko kluba je katastrofa, PR gura članke kako je fenomenalan posao prodati Jakirevića, igra je katastrofa, ne samo da je loša, nego se ništa ne popravlja, klub je financijski u velikim problemima, umjesto da se guraju igrači iz vlastite škole, kupuju se neki Filipinci i to na preporuku trenera škole...