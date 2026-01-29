Evo protiv koga Dinamo može igrati nakon što je prošao skupinu Europske lige

Dinamo je večeras izgubio od danskog Midtjyllanda (2:0), ali je prošao u grupnu fazu Europske lige. Plavi su završili na 23. mjestu pa ih tako čeka šesnaestina finala odnosno još jedno kolo u doigravanju, dok je prvih osam momčadi izravno prošlo u osminu finala Europske lige.

Ždrijeb doigravanja za plasman u osminu finala Europske lige na rasporedu je u petak u 13 sati, kada će Dinamo saznati protivnika u nokaut fazi. To mogu biti belgijski Genk ili talijanska Bologna.

Momčadi koje su završile između 9. i 24. mjesta moraju plasman u osminu finala izboriti kroz dodatno kolo doigravanja, pri čemu su parovi unaprijed definirani prema poretku na tablici. Tako će deveti i deseti klub ždrijebati tko će igrati protiv 23., a tko protiv 24. momčadi, jedanaesti i dvanaesti protiv 21. odnosno 22., i tako redom. Dinamo, koji je sezonu završio na 23. mjestu, te Brann s 24. pozicije, u doigravanju će igrati protiv Genka ili Bologne, ovisno o ishodu ždrijeba.

Dinamo će prvu utakmicu igrati 19. veljače, a uzvrat je tjedan dana kasnije.