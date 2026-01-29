Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRANSFER

Lookman odlazi iz Atalante, karijeru nastavlja u Fenerbahceu

Champions League - Atalanta v Real Madrid
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.01.2026.
u 23:37

Talijanski mediji navode da ovog tjedna slijede završni pregovori između dva kluba, s tim da su sva ključna pitanja dogovorena. Lookman će otići u Fenerbahce na posudbu do kraja aktualne sezone, a potom klub iz Istanbula ima obavezu otkupa njegovog ugovora. Cijeli paket trebao bi iznositi 40 milijuna eura.

Nigerijskom nogometašu Ademoli Lookmanu uskoro će se ispuniti želja, napustit će Atalantu i Bergamo te će karijeru nastaviti u istanbulskom Fenerbahceu.

Talijanski mediji navode da ovog tjedna slijede završni pregovori između dva kluba, s tim da su sva ključna pitanja dogovorena. Lookman će otići u Fenerbahce na posudbu do kraja aktualne sezone, a potom klub iz Istanbula ima obavezu otkupa njegovog ugovora. Cijeli paket trebao bi iznositi 40 milijuna eura.

Uoči početka aktualne sezone Lookman je žarko želio napustiti Atalantu, ali se tada klub iz Bergama i milanski Inter nisu uspjeli dogovoriti, točnije, Interu je bilo previše traženih 50 milijuna eura.

Atalanta je sada spremna pustiti Nigerijca jer je u zimskom prijelaznom roku iz madridskog Atletica dovela Giacoma Raspadorija.

Karijeru je 28-godišnji napadač Lookman počeo u Charltonu. Potom je igrao za Everton, Leipzig, Fulham i Leicester, dok je u Atalantu došao 2022. godine. Za klub iz Bergama je odigrao 105 ligaških utakmica te je postigao 41 pogodak.

Prije dvije sezone bio je najbolji igrač Atalante na putu prema osvojenom naslovu pobjednika Europske lige. U finalu je Atalanta pobijedila Bayer Leverkusen 3-0, a sva tri gola postigao je upravo Lookman.
Ključne riječi
transferi Ademola Lookman

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!