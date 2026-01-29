Lookman odlazi iz Atalante, karijeru nastavlja u Fenerbahceu

Nigerijskom nogometašu Ademoli Lookmanu uskoro će se ispuniti želja, napustit će Atalantu i Bergamo te će karijeru nastaviti u istanbulskom Fenerbahceu.

Talijanski mediji navode da ovog tjedna slijede završni pregovori između dva kluba, s tim da su sva ključna pitanja dogovorena. Lookman će otići u Fenerbahce na posudbu do kraja aktualne sezone, a potom klub iz Istanbula ima obavezu otkupa njegovog ugovora. Cijeli paket trebao bi iznositi 40 milijuna eura.

Uoči početka aktualne sezone Lookman je žarko želio napustiti Atalantu, ali se tada klub iz Bergama i milanski Inter nisu uspjeli dogovoriti, točnije, Interu je bilo previše traženih 50 milijuna eura.

Atalanta je sada spremna pustiti Nigerijca jer je u zimskom prijelaznom roku iz madridskog Atletica dovela Giacoma Raspadorija.

Karijeru je 28-godišnji napadač Lookman počeo u Charltonu. Potom je igrao za Everton, Leipzig, Fulham i Leicester, dok je u Atalantu došao 2022. godine. Za klub iz Bergama je odigrao 105 ligaških utakmica te je postigao 41 pogodak.

Prije dvije sezone bio je najbolji igrač Atalante na putu prema osvojenom naslovu pobjednika Europske lige. U finalu je Atalanta pobijedila Bayer Leverkusen 3-0, a sva tri gola postigao je upravo Lookman.