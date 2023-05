Torres teškim riječima prijetio bivšem suigraču: Uzaludni bijes nije spasio njegov tim od ispadanja

Na utakmici četvrtfinala španjolskog juniorskog kupa između Atletica i Real Madrida sukobili su se bivši Liverpoolov napadač i španjolski reprezentativc Fernando Torres i Alvaro Arbeloa, bivši igrač Liverpoola i Real Madrida. Atletico, kojeg vodi Torres, prvu je utakmicu od Reala izgubio, a u drugoj je Atletico izborio pobjedu u regularnom dijelu druge, nastavili su se igrati produžeci.

U produžecima su juniori Reala zabili dva gola što je izazvalo Torresov bijes. Tako ljutit obratio se Arbeloi koji je na klubi Reala i reako da će mu "raznijeti glavu", na što mu je ovaj odgovorio da "dođe i proba", piše Daily Mail.

