NAVIJAČKI KAOS

Masovna tučnjava Torcide i Delija u BiH: 93 privedenih, više od 20 ozlijeđenih, među njima i policajac

Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Stjepan Meleš
25.01.2026.
u 09:01

Kako je navedeno, policijskoj stanici Živinice 24.01.2026. godine oko 21:55 sati prijavljeno je da se ispred aerodroma odvija masovna tučnjava, a u pitanju su bili pripadnici splitske Torcide i Delija koji podržavaju beogradsku Crvenu zvezdu

Ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave kod Živinica u Bosni i Hercegovini sinoć je došlo do masovne tučnjave u kojoj je sudjelovao veći broj osoba, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona za portal Crna Hronika. Kako je navedeno, policijskoj stanici Živinice 24.01.2026. godine oko 21:55 sati prijavljeno je da se ispred aerodroma odvija masovna tučnjava, a u pitanju su bili pripadnici splitske Torcide i Delija koji podržavaju beogradsku Crvenu zvezdu.

Na mjesto incidenta odmah je upućeno više policijskih patrola, kao i odred za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, te ekipe Službe hitne medicinske pomoći iz Živinica i Tuzle. Iz više navijačkih izvora navodi se da su napad izveli članovi Torcide te da su u napadu teško ozlijeđena dva navijača Zvezde. Snimke se šire navijačkim stranicama na društvenim mrežama te se na svim stranicama tvrdi da je Delije napala Torcida.

Nadalje, u službenim prostorijama Uprave policije MUP TK-a zadržane su ukupno 93 osobe, navijača spomenutih skupina. Poduzetim radnjama utvrđeno je da nijedan od sudionika incidenta nije s područja Tuzlanskog kantona. Prema prvim informacijama, u incidentu su ozlijeđene 23 osobe, među kojima i jedan policijski službenik.

O svemu je upoznato kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a u tijeku je detaljna istraga. Daljnje mjere i radnje bit će poduzete prema uputama dežurnog tužitelja.

SDP.zamor.meni
SDP.zamor.meni
10:04 25.01.2026.

Dobro, a tko je "pobijedio"..? Naši ili njihovi..?

HH
Hrvoje Hrk !!
10:02 25.01.2026.

nikad mi nece biti jasna ta spika s policijom da ih idu razdvajat i mir napravit ...pa čekaj kad ce vec sve bit gotovo kad se dobro isšibaju dodjete i pokupite njih desetak i njima naplatite kaznu za narušavanje reda i mira i amen a u bolnici liječenje o vlastitom trošku za takve situacije i amen

BravarBroz
BravarBroz
11:00 25.01.2026.

Budući ugledni poduzetnici i gospoda sa obadvije strane, ako ih aditivi ne sabrane.

