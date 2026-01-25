Masovna tučnjava Torcide i Delija u BiH: 93 privedenih, više od 20 ozlijeđenih, među njima i policajac

Ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave kod Živinica u Bosni i Hercegovini sinoć je došlo do masovne tučnjave u kojoj je sudjelovao veći broj osoba, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona za portal Crna Hronika. Kako je navedeno, policijskoj stanici Živinice 24.01.2026. godine oko 21:55 sati prijavljeno je da se ispred aerodroma odvija masovna tučnjava, a u pitanju su bili pripadnici splitske Torcide i Delija koji podržavaju beogradsku Crvenu zvezdu.

Na mjesto incidenta odmah je upućeno više policijskih patrola, kao i odred za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, te ekipe Službe hitne medicinske pomoći iz Živinica i Tuzle. Iz više navijačkih izvora navodi se da su napad izveli članovi Torcide te da su u napadu teško ozlijeđena dva navijača Zvezde. Snimke se šire navijačkim stranicama na društvenim mrežama te se na svim stranicama tvrdi da je Delije napala Torcida.

Nadalje, u službenim prostorijama Uprave policije MUP TK-a zadržane su ukupno 93 osobe, navijača spomenutih skupina. Poduzetim radnjama utvrđeno je da nijedan od sudionika incidenta nije s područja Tuzlanskog kantona. Prema prvim informacijama, u incidentu su ozlijeđene 23 osobe, među kojima i jedan policijski službenik.

O svemu je upoznato kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a u tijeku je detaljna istraga. Daljnje mjere i radnje bit će poduzete prema uputama dežurnog tužitelja.