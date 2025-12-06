Naši Portali
NAVIJAČKI ULOV

VIDEO Torcida ukrala navijačku zastavu i njome mahala na Maksimiru

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
06.12.2025.
u 22:02

Tijekom derbija Dinama i Hajduka, navijači splitskog kluba na južnoj tribini Maksimira istaknuli su poseban "trofej". Riječ je o ukradenoj zastavi navijačke skupine Manijaci iz Sarajeva, okrenutoj naopako, što u navijačkom svijetu predstavlja čin poniženja

Derbi 16. kola HNL-a između Dinama i Hajduka na Maksimiru završio je rezultatom 1:1, no osim nogometa, pažnju su privukla i događanja na tribinama. Dok su se igrači borili na terenu, na južnoj tribini, gdje su bili smješteni navijači Hajduka, odvijala se druga priča. U jednom trenutku, pripadnici Torcide pohvalili su se "ulovom", istaknuvši transparent koji je odmah postao glavna tema u navijačkim krugovima. Ovaj potez je na trenutak zasjenio i samu igru, preusmjerivši fokus na nepisana pravila i rivalstva koja vladaju unutar ultras kulture.

Splitski navijači na ogradi južne tribine raširili su zastavu navijačke skupine "Manijaci", najvatrenijih pristaša sarajevskog kluba Željezničar. Prema navijačkim kodeksima, zastava je bila okrenuta naopako, što je univerzalan simbol pobjede nad suparničkom grupom i predstavlja najveću moguću sramotu za grupu koja je ostala bez svog glavnog obilježja. U navijačkom svijetu, otimanje transparenata, a pogotovo udarnih zastava, smatra se "ratnim plijenom" i dokazom dominacije. Stoga je ovaj čin na Maksimiru bio jasna poruka Torcide upućena ne samo rivalima iz Sarajeva, već i cijeloj navijačkoj sceni regije. Video pogledajte OVDJE.

"Manijaci" su jedna od najpoznatijih i najbrojnijih navijačkih skupina u Bosni i Hercegovini, osnovana 1987. godine, te su poznati po svojoj vjernosti FK Željezničar. Gubitak ovakvog transparenta za njih predstavlja iznimno težak udarac, a vijest o događaju na Maksimiru brzo se proširila društvenim mrežama i navijačkim forumima. Još uvijek nije službeno poznato kako je i kada točno Torcida došla u posjed zastave, no takve se akcije obično planiraju mjesecima unaprijed i izvode u strogoj tajnosti. Uspješno izvedena akcija donosi ogroman ugled i poštovanje unutar ultras svijeta.
Ključne riječi
HNL Torcida Hajduk

