DOBIO OVACIJE

Talijani otkrivaju zašto traje pritisak na Luku Modrića u svlačionici i kakav život vodi u Milanu

Serie A - AC Milan v Como
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.03.2026.
u 12:16

Modrić se jednako dobro snašao i izvan terena, na privatnom planu. U Milanu, gdje živi sa suprugom Vanjom i djecom Ivanom, Emom i Sofijom, pronašao je mir i privatnost

Luka Modrić je posljednjih dana dodatno popravio ionako sjajan status među navijačima. Na San Siru je dobio zaslužene ovacije, prvo pred kraj utakmice kada je izvukao zadnji tom snage u suparničkoj polovici i zaradio žuti karton zbog prigovora, a zatim i nakon susreta, kada je s velikim emocijama slavio veliku pobjedu s ostatkom momčadi.

Pljesak je, barem tako tvrde Talijani, dobio i pri ulasku u svlačionicu, i to ne samo od igrača nego i od klupskih čelnika koji su ga dočekali u utrobi San Sira. Modrić se jednako dobro snašao i izvan terena, na privatnom planu. U Milanu, gdje živi sa suprugom Vanjom i djecom Ivanom, Emom i Sofijom, pronašao je mir i privatnost. Talijani pišu da vodi miran obiteljski život, daleko od velike pompe, i da mu gradski ritam u potpunosti odgovara.

Također zavolio jee i talijansku kuhinju, iako i dalje strogo pazi na prehranu i slijedi preporuke iz Milanella. Shodno svemu tome, u klubu, ali i u svlačionici, traje pritisak da prihvati aktivaciju dodatne godine ugovora, odnosno ostanak do 30. lipnja 2027. Ta je mogućnost navodno već predviđena ugovorom koji je potpisao prošlog ljeta kada je stigao iz Reala. 

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

