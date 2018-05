Torcida Kopiću: Riješite probleme u svlačionici

Prije samo 20-ak dana situacija u Hajduku bila je idilična, bijeli su bili u sjajnom rezultatskom nizu, imali su pred sobom derbi s Dinamom i mogućnost da dođu na samo dva boda zaostatka za plavima... A danas je pak sve potpuno drugačije, situacija je – kaotična.

U tih posljednjih 20-ak dana Torcida je smijenila predsjednik Ivana Kosa, izgubljen je derbi protiv Dinama, navijači su napali igrače usred centra Splita, potom je uslijedio i remi u Koprivnici, a onda i nedjeljni poraz kod Rudeša.

Vinkovci za spas sezone

I tako je Hajduk iz sna o ligaškom naslovu stigao do grčevite borbe s Rijekom za drugo mjesto. A ono što je najgore, Hajduk je u nedjelju u Kranjčevićevoj izgledao vrlo bezidejno protiv donedavnog fenjeraša Rudeša. I zato se poslije utakmice dogodio razgovor ugodni trenera Željka Kopića i Torcide.

– Momci, nije da se netko od igrača ovdje ne trudi, da ne želi igrati, jednostavno, glava im je van svih stanja. Situacija je bila puno bolja prije šest mjeseci kada sam stigao nego što je danas. Imamo problem u svlačionici – kazao je Željko Kopić Torcidi nakon utakmice s Rudešom, na što su mu navijači replicirali:

“Treneru, vaš je posao da sredite svlačionicu!”, i potom ga ispratili pljeskom.

Na press-konferenciji priznao je da je teško raditi zbog događaja koji su poremetili atmosferu...

– Izuzetno dugo smo gradili specifičnu atmosferu, stvarali energiju i kompatibilnost unutar grupe igrača u svlačionici. U zadnje vrijeme bilo je stvari koje su nas poremetile i to se osjeti kod igrača, reakcije nam nisu na razini na kojoj bi trebale biti – rekao je Kopić, koji je tako od borbe za naslov stigao u poziciju da će u utakmici finala kupa u Vinkovcima (23. svibnja) spašavati sebe.

Jer, izgubi li protiv Dinama, teško će dočekati početak iduće sezone na klupi Hajduka.

Zanimljivo, Kopić u ugovoru ima “klauzulu 69”, odnosno bude li Hajduk na kraju prvenstva imao 69 bodova, ugovor će mu se automatski produljiti na iduću sezonu. Ali do tih sedam potrebnih bodova neće mu biti lako doći s obzirom na to da ga u preostala tri ligaška kola čekaju gostovanja u Puli i Rijeci te Osijek na Poljudu. Iako, dojma smo da je vrijedni i talentirani Kopić zaslužio produljenje ugovora bez obzira na to hoće li osvojiti tih 69 bodova.

No imaju u Hajduku trenutačno i većih briga od Kopićeve sudbine. Za početak, riješiti trenutačno bezvlašće u klubu. Ivan Kos još formalno obavlja funkciju predsjednika, no činjenica da ga nije bilo ni u Koprivnici ni u Kranjčevićevoj pokazuje da se i on itekako osjeća kao bivši.

Natječaj za predsjednika traje još 12 dana, prijaviti se mogu svi koji zadovoljavaju uvjete. Novi predsjednik mora imati visoku stručnu spremu, pet godina na rukovodećim funkcijama, znanje engleskoga jezika u govoru i pismu te izražene sposobnosti pregovaranja. Paralelno uz natječaj, neke će kandidate probrati i agencija takozvanim „head huntingom“.

Kandidati koju uđu u uži izbor obavit će razgovor sa sedmoricom članova Nadzornog odbora, koji bi onda trebali glasovanjem odrediti čelnika Hajduka na iduće četiri godine.

Mario Branco na odlasku

Pronalaženje predsjednika od iznimne je važnosti za klub jer nova sezona je pred vratima, treba odrediti sudbinu Željka Kopića, vjerojatno i pronaći novog sportskog direktora, s obzirom na to da je, po svemu sudeći, Mario Branco na odlasku. A onda se novi sportski direktor mora riješiti nekih igrača i dovesti pojačanja. A vremena je na Poljudu sve manje...