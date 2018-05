Silno je želio postati nogometaš, na treninge se vozio četiri i pol sata

Posljednji put kada Lionel Messi ili Cristiano Ronaldo nisu osvojili Zlatnu loptu, a bilo je to još 2007. godine kada je legendarni Brazilac Kaka “naplatio” sjajnu sezonu u kojoj je Milan s deset golova odveo do Lige prvaka, Mohamed Salah bio je tek dječak s velikim snovima koji je svakog dana devet sati provodio na putu samo kako bi trenirao nogomet.

Njegovo selo Nagrig i Kairo u koji je putovao svakog dana od ponedjeljka do petka dijeli, naime, četiri i pol sata. Iz škole je, uz ispričnicu kluba, odlazio već u 9 sati (počinjala je u 7 sati), a onda je slijedila prava avantura po prašnjavim egipatskim cestama.

Morao je promijeniti četiri autobusa kako bi točno u 14 sati bio na terenima Arab Contractorsa, kluba u kojem će 2010. sa 17 godina debitirati u prvoj momčadi.

– Bio sam mlad i imao sam san. Dolazio sam niodakle i nisam znao što će se dogoditi, ali silno sam želio postati nogometaš, želio sam postati veliko ime – prisjeća se danas Salah svojih početaka.

Jedanaest godina od Kake i nakon čitavog desetljeća dominacije Ronalda i Messija (a zajedno su u tom vremenu osvojili čak sedam od deset Liga prvaka) nogometni svijet treba novog junaka. I napokon bi ga mogao dobiti. Imao je i prije dominantni dvojac svjetskog nogometa izazivače koji su prijetili oduzeti im prijestolje.

LP će odlučiti o Zlatnoj lopti

Međutim, ni Andrésu Iniesti 2010. godine nije pomoglo što je dirigirao igrom Španjolske i odveo je na svjetski tron (“Da se Iniesta zove Andresinho, imao bi dvije Zlatne lopte“, kazao je nedavno Realov kapetan Sergio Ramos), niti je Francku Ribéryju sjajna 2013. godine u kojoj je s Bayernom osvojio sve što se moglo osvojiti (Ligu prvaka, europski Superkup, Svjetsko klupsko prvenstvo te njemačko prvenstvo i kup) pomogla u kandidaturi za najboljeg nogometaša svijeta.

– Te godine ukradena mi je Zlatna lopta, osvojio sam sve, igrao odlično i nije moglo bolje od toga – i danas sipa gorčinu Ribery.

Egipatski Messi – kako zovu čovjeka čije ime i prezime u doslovnom prijevodu s egipatskog arapskog znači Muhamedova molitva – premda on ne voli takvu usporedbu jer kao ideal vidi Ronalda, nekoga tko je teškim radom nadogradio talent i postao ono što je danas, taj bi “prirodni poredak” napokon mogao poremetiti.

I dok se njegovi bivši poslodavci danas opravdavaju zašto na vrijeme nisu vidjeli što imaju – Mourinho je ustvrdio kako nije prodao, već doveo Salaha u Chelsea, “Slao sam ga na posudbe jer nije bio spreman za Premiership”, Conte pak kako “Salah danas i prije dvije godine nije isti igrač”, dok u Romi još nikako da usuglase svoju istinu o prodaji Egipćanina Liverpoolu za samo 42 milijuna eura – skromni Egipćanin igra sezonu karijere čija bi kruna mogla biti Zlatna lopta.

Prema kladionicama Salah je prvi kandidat za najprestižniju individualnu nagradu u nogometnom svijetu, a tek onda slijede “vladari” svjetskog nogometa Ronaldo i Messi.

Ovosezonski učinak na terenu ne daje za pravo niti jednom od trojice konkurenata da kaže kako je najbolji na svijetu.

Krilni napadač Liverpoola ove je sezone zabio 43 gola (jedan u prosjeku svaku 91 minutu) uz još 15 asistencija u 48 utakmica u svim natjecanjima.

Cristiano Ronaldo protivničke mreže je u 41 utakmici tresao u čak 42 navrata uz osam dodavanja koje su njegovi suigrači pretvorili u gol dok je Lionel Messi, jedini koji u ovoj konkurenciji koji je ove sezone zasad osvojio pokal, na 43 gola uz 18 asistencija u 51 nastupu.

Iako do sada vrijednost pokala u više navrata nije bila presudna, u izboru Ballon d’Or ove godine bi to moglo odlučiti izbor najboljeg. Pogotovo osvoje li ili Salah ili Ronaldo Ligu prvaka, a utakmica u Kijevu posljednja im je prilika da uzmu pokal ove sezone, ili ako Messi u Rusiji napokon ispuni sudbinu i odvede Argentinu do svjetskog trona jer “samo” dvostruka kruna u Španjolskoj nema dovoljnu težinu.

Naravno, završi li sezonu bez trofeja, Ronaldo će sam ispasti iz utrke i neće ponoviti uspjeh Michela Platinija koji je zasad jedini Zlatnu loptu osvajao tri godine zaredom. Znači, odvede li Salah Liverpool do Lige prvaka, nitko mu neće moći “ukrasti” Zlatnu loptu, a nogometni poredak kakav smo znali posljednjih deset godina više neće vrijediti.

Najbolji je na Otoku

– Tek kada bude počeo osvajati trofeje, ako Liverpool bude osvojio Ligu prvaka, a Salah u finalu bude zabio gol, tek tada možemo govoriti o njegovoj kandidaturi za Zlatnu loptu – smatra Roy Keane, a s njime se slaže i Liverpoolova legenda Mark Lawrenson, koji je s redsima osvojio Kup prvaka 1984. godine i tko zna koliko bi ih još osvojio da se godinu nakon trijumfa u Rimu nije dogodio Heysel.

– Nikada nisam vidio takvog igrača. Nastavi li ovako, bit će mu teško ne dati Zlatnu loptu. U ovom trenutku na svijetu nema boljeg! U Liverpoolu su prošlog ljeta znali kako dovode odličnog igrača, ali ni u najluđim snovima nisu mogli zamisliti koliko dobrog – kaže Lawrenson.

Zlatna lopta još mu visi iznad glave, no jednu je nagradu ove godine već uzeo. Proglašen je najboljim igračem Premier lige u sezoni 2017./18.

Nakon Kijeva 26. svibnja doznat ćemo koliko je “jaka” njegova kandidatura za najboljeg nogometaša svijeta.

