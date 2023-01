Topolović i Serdarušić za veliku pobjedu "vitamina" nad "vukovima"

Ako se vjerovati onoj da se po jutru dan poznaje, čini se da je nova godina donijela sa sobom i novog kandidata za visok plasman u domaćem košarkaškom prvenstvu. (P)ojačana Krunom Simonom, jednim od najboljih hrvatskih košarkaša, Cedevita Junior pobijedila je u gostima Cibonu (80:78).

A gostima je to pošlo za rukom zahvaljujući već spomenutom "doktoru košarke" (kako njegov trener zove Simona) koji je upisao 11 koševa, 8 asistencija i 4 osvojene lopte ali i dvojici momaka iz drugog plana, dvojici 21-godišnjaka.

Naime, u prvom poluvremenu cedevitaše je vukao Renato Serdarušić (18 koševa, 6 skokova) a do pobjede ih je 208 centimetara visoki centar Đorđe Topolović (21 koš) koji je prvi dio sezone igrao za sarajevske Sparse.

- Sjajno smo igrali a Cibona se vraćala kada smo ih mi vraćali svojim pogreškama. Vidjelo se da nam Simon daje novu dimenziju u igri. Kao nekome tko je igrao za Osijek, meni je ovo prva pobjeda protiv nekog od velikih hrvatskih klubova - kazao je Topolović za kojeg je riječi hvale imao i trener mu Damir Mulaomerović:

- Đorđe je večeras bio stvarno dobar, naročito u završnici a jedan od najboljih je bio i Renato Serdarušić, sjajan u prvom dijelu i u obrani i napadu. U prvom poluvremenu dobro je igrao i Mustapić, valja pohvaliti i Rašića i ostale momke... Po dolasku u ovu dvoranu, u kojoj sam proveo puno vremena, rekao sam igračima da prvo moramo vjerovati da možemo pobijediti. A za dobiti Cibonu u njihovoj dvorani morate doista igrati dobro a s ovakvom igrom možemo igrati protiv bilo koga pa tako i druga dva abaligaša koji nas uskoro čekaju.

Osim sa suđenjem, pri čemu ga je najviše zasvrbilo osam suđenih prekršaja njegovoj momčadi u napadu, Cibonin trener Josip Sesar nije bio zadovoljan niti sa energijom s kojom je njegov sastav ušao u utakmicu:

- U prvom poluvremenu naša energija nije postojala i sve što smo dogovorili, što sam tražio u pripremi za utakmicu, nismo napravili. To su sve pametni momci, no ovaj put su igrali bez pameti odnosno koncentracije. U drugom dijelu smo voljom i željom da igramo bolju obranu došli i do vodstva no 21 izgubljena lopta i 12 promašenih bacanja su nas stajali bodova. Da smo i unatoč tome pobijedili bilo bi to na sramotu cedevitaša koji su pobjedu više zaslužili.

Premda je bio najbolji Cibonin strijelac (23 koša, 8 skokova, 5 asista ali i 8 izgubljenih lopti), razigravač Borna Kapusta bio je (samo)kritičan:

- Prvi dio smo igrali katastrofalno a uz 21 izgubljenu loptu teško je dobiti bilo koga.

Imao je potrebu Cibonin razigravač reći još i ovo referirajući se na Mulaomerovićevo glasno dobacivanje sucima da je Kapusta bolji igrač od Simona i da na njemu mogu suditi i 20 "penala".

- Nekorektno je to ponašanje suparničkog trenera, to ironično deranje prema meni i mojim suigračima bilo je sasvim nepotrebno. Treba se ljudski ponašati. Ja imam poštovanja prema Simonu i vrlo dobro znam kakav je to igrač.

Rezultati 14. kola HT Premijer lige: Bosco - Dinamo 111:105, Alkar - Zabok 81:87, Šibenka - Gorica 100:70, Škrljevo - Zadar 71:85.