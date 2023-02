Toplak: Tko je procijenio da je Ferro veliko pojačanje? To vrijeđa mene kao trenera, šokiran sam

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Dinamo je na stadionu Maksimir pred 14.000 gledatelja u susretu 23. kola SuperSport HNL-a pobijedio Hajduk 4-0 pobjegavši najbližem pratitelju na čak 11 bodova prednosti. Bio je to treći prvenstveni ogled ove dvije momčadi u aktualnoj sezoni i drugi trijumf modrih. Prvi je završio 4-1 pobjedom Dinama u Zagrebu, a drugi u Splitu rezultatom 1-1.

Ovoga puta plavi su slavili 4-0 ostvarivši najuvjerljviju pobjedu u derbiju od kolovoza 2016. kada su također slavili 4-0. Strijelci su bili Arijan Ademi (8), Martin Baturina (10) i Luka Ivanušec (38, 64). Sve golove s najvećeg hrvatskog derbija između Dinama i Hajduka na Maksimiru možete pogledati OVDJE.

Susret je u studiju MaxSporta komentirao domaći trener Samir Toplak, koji je posljednji angažman imao u Gorici. Nije štedio hajdukovce...

- Šokiran sam s kojom lakoćom je Dinamo ne pobijedio, nego ponizio Hajduk. I to zbog toga što su igrači Hajduka sami sebe ponizili. Izgledali su sporo, teretno, neagresivno, bez volje i želje, a Dinamo je mljeo i mljeo. Nikakve reakcije Hajdukovih igrača nije bilo. Ako nam je ovo derbi između prvog i drugog, onda nam je liga u velikim problemima - rekao je.

Bilo je mnogo izostanaka u redovima Splićana, ali to im ne može biti opravdanje za onakav rasplet.

- Nemojte me zezati. Ovo je Hajduk, kakav je to alibi? Slaven Belupu četvorica kad fale, to je kao kad ih Hajduku nedostaje osam. Dovodili su igrače, imaju roster, Hajduk je veliki klub. Može se srozati kvaliteta zbog izostanka određenih igrača, ali što je ovo danas bilo? Gdje je volja, želja, agresija? Povukli su se u svoju kućicu i pustili Dinamo da igra. Već dugo nisam vidio takvu utakmicu, šokiran sam i izostanak pojedinaca ne može biti alibi.

Posebno se dotaknuo Portugalca Ferra. Riječ je o bivšem igraču Benfice koji je svojevremeno bio i želja Real Madrida, a nedavno se vratio na Poljud nakon ranije posudbe.

26.02.2023., stadion Maksimir, Zagreb - SuperSport HNL, 23. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk. Dario Spikic, Augustin Anello, Francisco Ferro. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ferro je shvatio svoju ulogu libera kao što se igralo prije 40 godina, da se mogao još povući, otišao bi Torcidi tamo na jug. Nije Ferro kriv nego me fascinira tko je procijenio da je on veliko pojačanje. Ferro je tu već bio i pokazalo se da to nije svemirski igrač, a sad je kao ultrapojačanje. Pa to je vrijeđanje mene kao trenera i svih nas koji smo u nogometu - izjavio je.

Prokomentirao je i česte promjene trenera na Poljudu.

- U sportu prostoji pravilo: kad je nešto dobro, ne diraj. Ajmo se vratiti na Dambrauskasa. Izvana je svima nama to bilo iznenađenje, ali mi ne znamo dubinski što se događalo unutra. Karoglan je bio bez poraza, gradila se neka priča, ali je poslije svake utakmice bio upitnik. Ja sam mislio da se čovjek potvrdio, ali ne znam zbog čega su sumnje uvijek postojale - zaključuje Toplak.