Dinamo uskoro ostaje bez kapetana? Ademi bi mogao u Kinu, Čačić promijenio priču

Nogometaši Dinama jučer su u najvećem hrvatskom derbiju na Maksimiru i s uvjerljivih 4:0 svladali Hajduk i na vrhu ljestvice sada im bježe za velikih 11 bodova. Da će utakmica biti jednosmjerna, vidjeli smo već u prvih deset minuta, kada su modri u mrežu Karla Sentića dvaput pospremili loptu. A prvi pogodak zabio je kapetan, Arijan Ademi. Zatim se u strijelce upisao Martin Baturina, dok je povratak u formu kasnije potvrdio dvostruki strijelac Luka Ivanušec.

Trener domaćina Ante Čačić, uz to što je nahvalio mladog Baturinu, koji je svojevremeno bio u školi nogometa Hajduka, govorio je i o Ademiju. Naime, na turbulencije koje se posljednjih tjedana događaju u klubu nije ostao imun ni lider momčadi, koji je u Maksimirsku stigao sa zahtjevom za transfer. Predstavio im je dvije ponude, jednom iz lige petice, ali Čačić je tom prilikom rekao kako modru svlačionicu može napustiti samo Livaković.

- Jedini koji može otići jest Dominik Livaković (ima izlaznu klauzulu u ugovoru, op. a.). Kakve su bile ponude? Nije bitno, ne možemo kapetana pustiti u ovoj situaciji - kazao je tada strateg modrih.

No, čini se da po pitanju Ademija istupio u nešto drugačijem tonu. Možda je razlog i to što dinamovci lakše dišu na vrhu ljestvice i sve su bliže novom naslovu prvaka. Podsjećamo, od Hajduka imaju i utakmicu manje.

28.01.2023., stadion Maksimir, Zagreb - SuperSport HNL, 19. kolo, GNK Dinamo Zagreb - NK Lokomotiva. Ante Cacic, Arijan Ademi Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Mene posebno veseli što on (Martin Baturina, op. a.) iz utakmice u utakmicu pokazuje da su procjene i moje i mojih kolega u ranijim kategorijama da se radi o izvanserijskom talentu. Siguran sam da će on biti najveći Dinamov izlazni transfer u povijesti. Arijan Ademi? Čitao sam o tome. U Kini traje prijelazni rok, neki naši igrači su im interesantni, ali ne mogu to trenutačno komentirati.

Spomenimo kako u kineskoj ligi igra njegov bivši suigrač Franko Andrijašević. Čovjek koji je uz plavi dres nosio garniture Hajduka i Rijeke kapetan je Zhejianga u kojem je prošle sezone bio drugi najbolji strijelac s 13 pogodaka.