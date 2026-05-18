Ugledni list odao počast Luki Modriću: 'On je apsolutna legenda, ovo je njegov posljednji ples'

Nakon Dalićevog popisa kandidata za SP 2026. u Sjevernoj Americi, ugledni madridski AS posebnu je počast odao kapetanu Luki Modriću. U članku ističu kako će 40-godišnji veznjak Milana ispisati nove stranice povijesti i učvrstiti legendarni status. Dalićev potez nije iznenađenje, no za Španjolce, koji su godinama svjedočili Modrićevoj magiji, to je potvrda njegove neuništivosti i trajne klase.

Nastupom na Mundijalu, Modrić će se pridružiti ekskluzivnom klubu nogometaša s pet nastupa na SP-u, stajući uz bok legendama poput Antonija Carbajala i Lothara Matthäusa. AS naglašava kako bi kapetan Vatrenih tijekom turnira mogao dosegnuti i "nevjerojatnu brojku od 200 nastupa za Hrvatsku". Španjolski list podsjeća na njegove dosadašnje nastupe 2006., 2014., 2018. i 2022., ističući kako je jedino propustio turnir 2010. jer se Hrvatska nije kvalificirala. Njegova dugovječnost predmet je divljenja.

Španjolci pišu kako će ovo, po svemu sudeći, biti Modrićev "posljednji veliki ples" u nacionalnom dresu. Nakon srebra 2018. i bronce 2022., od njega se očekuje da još jednom povede momčad. AS postavlja i pitanje hoće li Modrić morati nositi zaštitnu masku zbog ozljede lica, što dodaje dozu neizvjesnosti. Ipak, ne sumnjaju da će njegova vizija biti ključna za ambicije Dalićeve momčadi u skupini L, gdje Hrvatsku čekaju Engleska, Panama i Gana.

Dalićev popis, s konačnom odlukom 1. lipnja, prema Španjolcima nema velikih iznenađenja, no ističu izostanak Marcela Brozovića kojeg, istini za volju, već dulje vrijeme nema u reprezentaciji. Okosnicu čine provjerene snage poput Joška Gvardiola, Matea Kovačića i Ivana Perišića. No, sve su oči uprte u kapetana. Reakcije navijača na tekst španjolskog lista samo potvrđuju ono što je već svima jasno: divljenje prema Luki Modriću ne poznaje granice, a uzvik "apsolutna legenda" postao je standard kojim se opisuje njegova neponovljiva karijera.