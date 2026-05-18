Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IDE NA PETO SVJETSKO PRVENSTVO

Ugledni list odao počast Luki Modriću: 'On je apsolutna legenda, ovo je njegov posljednji ples'

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
JC Ruiz/Sipa USA
VL
Autor
vecernji.hr
18.05.2026.
u 19:25

Ugledni španjolski dnevnik AS posvetio je članak kapetanu Luki Modriću, slaveći njegovu dugovječnost i predstojeći nastup na petom Svjetskom prvenstvu. Tekst je odjeknuo među navijačima koji dijele divljenje prema ikoni Vatrenih

Nakon Dalićevog popisa kandidata za SP 2026. u Sjevernoj Americi, ugledni madridski AS posebnu je počast odao kapetanu Luki Modriću. U članku ističu kako će 40-godišnji veznjak Milana ispisati nove stranice povijesti i učvrstiti legendarni status. Dalićev potez nije iznenađenje, no za Španjolce, koji su godinama svjedočili Modrićevoj magiji, to je potvrda njegove neuništivosti i trajne klase.

Nastupom na Mundijalu, Modrić će se pridružiti ekskluzivnom klubu nogometaša s pet nastupa na SP-u, stajući uz bok legendama poput Antonija Carbajala i Lothara Matthäusa. AS naglašava kako bi kapetan Vatrenih tijekom turnira mogao dosegnuti i "nevjerojatnu brojku od 200 nastupa za Hrvatsku". Španjolski list podsjeća na njegove dosadašnje nastupe 2006., 2014., 2018. i 2022., ističući kako je jedino propustio turnir 2010. jer se Hrvatska nije kvalificirala. Njegova dugovječnost predmet je divljenja.

Španjolci pišu kako će ovo, po svemu sudeći, biti Modrićev "posljednji veliki ples" u nacionalnom dresu. Nakon srebra 2018. i bronce 2022., od njega se očekuje da još jednom povede momčad. AS postavlja i pitanje hoće li Modrić morati nositi zaštitnu masku zbog ozljede lica, što dodaje dozu neizvjesnosti. Ipak, ne sumnjaju da će njegova vizija biti ključna za ambicije Dalićeve momčadi u skupini L, gdje Hrvatsku čekaju Engleska, Panama i Gana.

Dalićev popis, s konačnom odlukom 1. lipnja, prema Španjolcima nema velikih iznenađenja, no ističu izostanak Marcela Brozovića kojeg, istini za volju, već dulje vrijeme nema u reprezentaciji. Okosnicu čine provjerene snage poput Joška Gvardiola, Matea Kovačića i Ivana Perišića. No, sve su oči uprte u kapetana. Reakcije navijača na tekst španjolskog lista samo potvrđuju ono što je već svima jasno: divljenje prema Luki Modriću ne poznaje granice, a uzvik "apsolutna legenda" postao je standard kojim se opisuje njegova neponovljiva karijera.
Ključne riječi
SP 2026. Španjolci Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!