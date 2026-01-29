Naši Portali
DINAMU SUDI SPLIĆANIN

Određeni suci za 20. kolo HNL-a: Evo kome je pripao derbi na Opus areni i tko sudi Dinamu i Hajduku

Varaždin i Osijek sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
29.01.2026.
u 18:14

U nedjelju je na rasporedu samo jedna utakmica, ali radi se o derbiju kola na Opus Areni

Šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec odredio je raspored suđenja za 20. kolo HNL-a koje će u petak otvoriti Istra 1961 i Lokomotiva na Aldo Drosini. Tu utakmicu vodit će Ivan Vukančić iz Benkovca, a iz VAR sobe pomagat će mu Osječanin Ivan Matić.

U subotu su na rasporedu dvije utakmice, a prva se igra od 15 sati u Velikoj Gorici gdje će Gorica dočekati drugoplasirani Hajduk. Glavni sudac bit će Ante Čulina iz Zagreba, a u VAR sobi situaciju na terenu motrit će Fran Jović. Druga subotnja utakmica igra se u Koprivnici gdje Slaven Belupo dočekuje Varaždin. Djelitelj pravde bit će Antonio Melnjak iz Rijeke, a VAR sudac bit će Ivan Vučković iz Zagreba.

Hrvati poludjeli zbog skandaloznog poteza EHF-a: Ovako nešto nisu mogli zamisliti niti u ludilu!

U nedjelju je na rasporedu samo jedna utakmica, ali radi se o derbiju kola na Opus Areni. Osijek od 15 sati dočekuje Rijeku, a susret će voditi Igor Pajač iz Svetog Ivana Zelina, a u VAR sobi sjedit će Ante Čuljak iz Zagreba.

Kolo će u ponedjeljak od 18 sati zatvoriti Dinamo i Vukovar na Maksimiru. Susret vodeće i pretposljednje momčadi prvenstva vodit će Splićanin Duje Strukan. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke.
