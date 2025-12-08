Pala je objava: Toni Fruk potpisao za agenciju najutjecajnijeg hrvatskog menadžera

Toni Fruk, prva violina Rijeke i jedan od najvrjednijih igrača HNL-a, povukao je potez koji je odjeknuo nogometnim krugovima potpisavši za agenciju Niagara, iza koje stoji Andy Bara, najutjecajniji hrvatski menadžer. Bara zastupa zvijezde poput Danija Olma i Lovre Majera. Ulazak Fruka u takvo elitno društvo snažan je pokazatelj da se radi na transferu koji bi zadovoljio i igrača i visoke apetite predsjednika Damira Miškovića.

Tajming ove suradnje nije slučajan. Zimski prijelazni rok otvara se za manje od mjesec dana, a promjena agenta uoči "tržnice" gotovo uvijek signalizira velike planove. Frukova transferna saga traje od ljeta, kada se činilo da je odlazak iz Rijeke neizbježan. Iako su stizali upiti i ponude teške između 8 i 10 milijuna eura, predsjednik Damir Mišković nije želio panično prodavati svog ključnog igrača, čekajući pravu ponudu koja će srušiti klupski rekord Andreja Kramarića.

Interes za 24-godišnjeg veznjaka ne jenjava, dapače, njegove maestralne partije samo su ga pojačale. S učinkom iz prošle sezone i statusom reprezentativca, Fruk je prerastao okvire HNL-a. Već su ga ranije pratili skauti velikana poput Liverpoola i Milana, a spominjali su se i PSG te Nantes. Njegova tržišna vrijednost narasla je na 9 milijuna eura, no jasno je da Rijeka neće pristati na iznos manji od 10 milijuna, pogotovo nakon što su u potpunosti otkupili njegov ugovor od Fiorentine.

Angažman Andyja Bare ključan je faktor. Poznat po sposobnosti da realizira najkompleksnije poslove, njegov ulazak u igru praktički jamči da će se na Rujevici uskoro materijalizirati ponuda koju će biti nemoguće odbiti. Iako je Rijeka uspjela zadržati Fruka prošlog ljeta, sada se čini da su dani odbrojani. Bilo da se transfer dogodi već ove zime ili na ljeto, potpis za agenciju Niagara jasan je signal da Fruk uskoro okreće novu stranicu, a Rijeka se priprema za rekordnu zaradu.