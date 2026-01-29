Naši Portali
JE LI BILO DOSTA?

FOTO Nema kraja poniženjima za hrvatske rukometaše: Pogledajte što ih je danas dočekalo u hrani

Karlo Koret
29.01.2026.
u 16:18

Ovakav tretman od EHF-a i organizatora turnira nagnao je izbornika Dagura Sigurdssona da bojkotira službenu press konferenciju uoči polufinalne utakmice s Njemačkom

Hrvatska rukometna reprezentacija izborila je polufinale Europskog prvenstva, ali kao da se iz sata u sat pojavljuju nove nedaće koje im ne dopuštaju uživanje u velikom momčadskom uspjehu. Nakon što su doznali da neće biti smješteni u Herningu, gradu domaćinu završnice, već u 40-ak kilometara udaljenom Silkeborgu i nakon što su morali spavati na podu autobusa tijekom petosatnog puta do Silkeborga, nova neugodnost dočekala ih je na ručku.

Novinar Nove TV Ivan Forjan na svom je profilu na društvenoj mreži X objavio fotografiju hrane koja je poslužena hrvatskim reprezentativcima, a u njoj su pronađeni komadi plastike. Šokantno je i da je ovo već drugo takvo iskustvo za naše rukometaše budući da su tijekom boravka u Švedskoj u hrani pronašli crva.

Hrvati poludjeli zbog skandaloznog poteza EHF-a: Ovako nešto nisu mogli zamisliti niti u ludilu!

– Idemo dalje. Ovo je hrana na rukometnom Euru. Naše dečke u zobenoj kaši u Malmöu je dočekao crv, a u Herningu su jeli bolonjez s komadima plastike – napisao je Forjan.

Ovakav tretman od EHF-a i organizatora turnira nagnao je izbornika Dagura Sigurdssona da bojkotira službenu press-konferenciju uoči polufinalne utakmice s Njemačkom koja je na rasporedu u petak od 17:45. Sigurdsson bi se tako trebao obratiti samo hrvatskim medijima, dok stranim novinarima ne planira davati izjave.
