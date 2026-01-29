Naši Portali
HNL TRANSFER

Silvio Goričan iz Lokomotive preselio u Istru 1961

VL
Autor
Hina
29.01.2026.
u 21:32

U Istru 1961 Goričan je došao iz Lokomotive gdje je prošao nogometnu školu i počeo profesionalnu karijeru. Potpisao je ugovor do 2029. godine. Tijekom boravka u Lokomotivi odlazio je na posudbe u Rudeš, Jarun i zaprešićki Inter.

Istra 1961, trenutačno treća momčad na ljestvici HNL-a, objavila je na svojim društvenim mrežama da je novi član pulske momčadi 25-godišnji krilni napadač Silvio Goričan.

U Istru 1961 Goričan je došao iz Lokomotive gdje je prošao nogometnu školu i počeo profesionalnu karijeru. Potpisao je ugovor do 2029. godine. Tijekom boravka u Lokomotivi odlazio je na posudbe u Rudeš, Jarun i zaprešićki Inter.

Dovođenje Goričana reakcija je čelnih ljudi Istre 1961 nakon ovotjedne prodaje Nigerijca Salima Faga Lawala koji je otišao u češkog prvoligaša Viktoriju iz Plzena. Za Lokomotivu je Goričan ukupno odigrao 138 utakmica te je postigao 19 pogodaka uz 12 asistencija. Ove sezone je imao dosta problema s ozljedama pa je upisao tek pet nastupa.

Istra 1961 je trenutačno treća na ljestvici i ima 29 bodova, dok je Lokomotiva osma s 22 boda.

Ključne riječi
Lokomotiva Istra Silvio Goričan

