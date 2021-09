Tomić i Rijeka imaju priliku sjesti na vrh tablice domaće lige

I dok Dinamo i ostatak, recimo to tako, nogometnih velikana Europe posljednjih dana igraju Ligu prvaka, odnosno Europsku ligu, ostali hrvatski klubovi okrenuti su domaćem kupu i prvenstvu.

Gorica je u utorak sa 7:3 u Kupu pobijedila Nehaj, a Osijek je s 3:0 svladao Bednju. Svoje prve golove za prvu momčad Osječana postigli su Cheberko i Daku, a jedan je zabio i Bočkaj.

Zanimljivo je bilo vidjeti Ramóna Miéreza između vratnica s obzirom na to da je u 88. minuti vratar Osijeka Malenica pocrvenio. Nenad Bjelica više nije imao pravo na zamjenu pa je na vrata stao najbolji strijelac Prve HNL iz prošle sezone.

Za prvenstvene utakmice sada, a u nedjelju Osijek igra protiv Gorice, neće Bjelica imati na raspolaganju Škorića i Nejašmića, a nada se i da ozljeda Kleinheislera nije preteška.

Tomečak je glavna tema

Sljedeći prvoligaš u kup natjecanju – Rijeka igrat će u utorak protiv Pitomače. No, prije tog susreta čeka ih ligaški s Hrvatskim dragovoljcem. Pobijedi li kvarnerska momčad večeras (20 sati), barem bi privremeno, sjela na vrh tablice Prve HNL.

– Velika su očekivanja s naše strane, želimo uzeti tri boda. Protiv Slavena smo vidjeli da ne postoje lagani protivnici i da položaj na tablici može zavarati. Hrvatski dragovoljac je u posljednje dvije gostujuće utakmice osvojio četiri boda i na domaćem je terenu bio u egalu s Hajdukom što je dovoljno upozorenje za nas – rekao je trener Rijeke Goran Tomić pa se osvrnuo na samog protivnika:

– To je jedna momčad koja je slagana u hodu, okupljali su se i imali su poteškoća na početku, no kako odmiče sezona, stabilizirali su se. Mijenjali su i trenera, imaju novu energiju kojom to naplaćuju. Svjesni smo što nas čeka. Za pobjedu nam treba energična, dinamična Rijeka koja igra okomito, moramo iskoristiti te prilike koje imamo – zaključio je strateg Riječana koji za ovaj ogled protiv Hrvatskog dragovoljca neće moći računati na Ninu Galovića koji je protiv Slaven Belupa zaradio ozljedu koljena nakon jednog duela.

– Labrović je već dulje vrijeme ozlijeđen, no vraća se uskoro u pogon, a Nino je dobio tu ozljedu i neće ga biti, no ostali su u konkurenciji.

U klubu s Rujevice ovih dana slave Ivana Tomečaka koji je ispisao povijest.

Naime, postao je igrač s najviše pobjeda u dresu Rijeke od hrvatske samostalnosti. Pretekao je tako Darija Kneževića.

Tomečak je u posljednjoj utakmici protiv Slaven Belupa stigao do 97. pobjede, 2984 dana nakon što je u debiju protiv Istre 1961 slavio na Kantridi.

Ujedno je i upisao 182. nastup u dresu Rijeke, a u tom periodu postigao je 12 golova. Desni bek momčadi skupio je 128 nastupa u HNL-u, 14 u Kupu Hrvatske, dva u Superkupu te 38 europskim natjecanjima, stoji na klupskoj stranici.

Ovu statistiku može poboljšati u devetom kolu Prve HNL, na gostovanju u Kranjčevićevoj.

Bolji u zadnja dva kola

Hrvatski dragovoljac trenutačno je posljednja momčad prvenstvene tablice s četiri boda: jednom pobjedom, šest poraza i remijem, no polako se budi.

U posljednjem susretu pobijedili su Slaven Belupo 1:0, a kolo prije toga dobro su namučili Hajduk u porazu 0:1.