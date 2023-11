Tomašević za VL: Pomažemo Ciboni da izbjegne stečaj, ali novac mimo zakona nećemo davati

Prije nepuna dva mjeseca pokrenut je stečajni postupak KK Cibone, zbog računa koji je bio u blokadi za momčad mogu igrati samo petorica seniora, a mnogi se pitaju hoće li se dvostrukom prvaku Europe dogoditi najgore moguće – likvidacija, ili će se dogoditi čudo u zadnji čas pa da uz pomoć privatnih investitora klub preoblikovanjem postane sportsko dioničko društvo. Kroz povijest Cibonu se raznim sumnjivim ugovorima često spašavalo gradskim novcem, no taj “Bandićev model” više ne može egzistirati.

Kod sadašnjeg gradonačelnika Tomislava Tomaševića financiranje Cibone vrlo je transparentno. No, svejedno, neki Tomaševića prozivaju da mora spašavati Cibonu baš kao što je to nekad činio Bandić i njegova ekipa, koja je klub uostalom i dovela u ovakvu situaciju... O Ciboni smo porazgovarali s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

Gradonačelniče, kako ste vi doživjeli nedavni transparent na utakmici Cibone na kojem je pisalo “Naš grad ubio nas je 2011., naš nas grad može spasiti 2023. godine, gradonačelniče Tomaševiću, po čemu će vas pamtiti povijest?”

– Razumijem želju navijača da se klub spasi od stečaja, i ja to želim, no problem Cibone vrlo je kompleksan i postoje akteri koji žele ovu situaciju iskoristiti za svoju korist, a uvjeren sam da dio navijača toga uopće nije svjestan. Naša spremnost na pomoć klubu je neupitna, no moja odgovornost je da donosim odluke koje moraju biti u skladu sa zakonom.

Mislite li da je nepošteno prozivati baš vas iako ni za što niste krivi kad je riječ o sadašnjem stanju kluba?

Današnje stanje i status Cibone izravna su posljedica uplitanja politike i pojedinaca, najbližih suradnika bivšeg gradonačelnika, u rad i upravljanje Cibonom i odluka koje su oni kao vodstvo iz samo njima znanih razloga i interesa donosili unatrag 15 godina te tako stožerni klub hrvatske košarke doveli na rub propasti. U trenutku kad smo preuzeli upravljanje Gradom, zatekli smo klub s golemim problemima i dubiozama u poslovanju, a to je potvrdio i nadzor koji smo u Cibonu poslali odmah pri preuzimanju Grada, krajem 2021. godine, a nakon čega je stara uprava Cibone otišla.

Priča se da pritisak na Grad stvaraju vjerovnici, koji se boje da će ostati bez novca ode li klub u stečaj, je li to istina, kakva su vaša saznanja?

U medijima se provlači pitanje hoće li Grad Zagreb spašavati Cibonu, s pozajmicama ili direktnim financiranjem mimo natječaja. Da razriješim sve dvojbe, pravno je to nemoguće i mi to nećemo raditi. Mi financijski pomažemo Ciboni u sklopu natječaja i jasnih kriterija financiranja sportskih programa. Ne možemo iz proračuna bez natječaja novac direktno posuditi Ciboni jer za to nema pravnog temelja i sutra bi to mogla tražiti svaka udruga ili privatno poduzeće koji se ne moraju ni baviti sportom. Podsjećam da su neki sportski klubovi registrirani kao udruge, a neki kao privatna poduzeća. Velika većina vjerovnika Cibone ponaša se konstruktivno u ovoj situaciji kao i Grad Zagreb te se pokušava izbjeći stečaj. No ima nekoliko vjerovnika koji ne pristaju na refinanciranje svojih dugova prema Ciboni uz otplatni plan. Pitanje je i na temelju kakvih su ugovora sa starom upravom ti dugovi nastali. Oni plasiraju informaciju i tezu u javnost da Grad mora uplatiti novac Ciboni direktno kako bi se riješile njihove blokade, ali tada bi oni s računa Cibone odmah povukli taj novac, što bi bilo nepravedno prema ostalim vjerovnicima. Znači, to ne bi bio novac za redovno funkcioniranje Cibone, nego za tih nekoliko vjerovnika. Važno je da navijači razumiju koji su motivi tih ljudi koji u javnosti prijete stečajem Cibone te tvrde da je jedina mogućnost direktno financiranje od Grada, umjesto da kao svi ostali vjerovnici pristanu na refinanciranje duga.

Koliko Grad godišnje daje Ciboni otkad ste vi gradonačelnik, koliko je to u odnosu na neke prijašnje godine?

Maksimalno podržavamo i podupiremo rad kluba u skladu s postojećim propisima. Primjerice, tijekom 2023. Grad je Ciboni osigurao gotovo 650 tisuća eura i bez tog novca ona ne bi do danas preživjela. A o tome što je i kako bivša gradska uprava ulagala i radila najbolje se vidi kroz financijsko stanje u kojem se Cibona našla uoči zadnjih lokalnih izbora.

Pokrenut je stečaj Cibone, mislite li da ipak ima nade da dođe do preoblikovanja, odnosno privatizacije kluba?

Preoblikovanje kluba vjerovnicima, odnosno svima kojima Cibona duguje te investitorima u klub omogućilo bi jasniju odgovornost u upravljanju klubom i vjerujem da će se uskoro uz suglasnost Ministarstva turizma i sporta to i dogoditi.

Koliki je dug Cibone prema Gradu?

Grad Zagreb najmanji je Cibonin problem. Svaki put dosad, svjesni važnosti i tradicije kluba, nastupali smo u dobroj vjeri, izrazili spremnost te pružili potporu i podršku klubu u rješavanju zatečenih i nagomilanih problema s kojima se suočava, a tako ćemo i nastaviti.

Šira javnost ne zna da ste svojedobno pronašli rješenje za financiranje Cibone, i unatoč tome što nije pokrila dug i prema pravilima nije mogla ostvariti financiranje iz gradskog proračuna s obzirom na dugove. I unatoč tome, neki vam sad poručuju da ćete baš vi biti “grobar” Cibone. Je li to licemjerno?

Za razliku od onih koji su proteklih 15-ak godina žarili i palili Cibonom, doveli je tu gdje jest, a sada nas prozivaju za odgovornost, gradska uprava kojoj sam ja na čelu od prvog dana mojeg mandata nastoji pomoći Ciboni da stane na noge.

Je li zadnja opcija da Cibona ode u stečaj pa da klub krene od početka, odnosno od četvrtog ranga natjecanja? Kako vi gledate na taj ishod?

Do stečaja neće doći ako svi vjerovnici budu konstruktivni i pristanu da im se dug vrati u razumnom roku u sklopu preoblikovanja kluba. Ako pojedini vjerovnici gurnu Cibonu u stečaj, nikad neće naplatiti svoje dugove prema Ciboni s obzirom na skromnu imovinu kluba. Iskreno se nadam da do tog scenarija neće doći, iako je poznato da su slavni klubovi u mnogim državama i sportovima nakon stečaja kretali ispočetka s istim imenom te se uspijevali ponovno vratiti na staze stare slave.