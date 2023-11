Trener Vulić: Igrali smo loše a dobili smo, 'winning ugly' kao nekad Detroit Pistonsi

Uz vrlo dramatičnu završnicu, u šestom pokušaju, košarkaši Cibone izborili su prvu pobjedu u ABA ligi. A nadjačali su, uz dosta sreće, izravnog konkurenta za ispadanje crnogorski Mornar (73:72).

Nakon što im je suparnička petica Gavrilović zabila 14 od prvih 15 koševa svoje momčadi, što oslikava Cibonine defenzivne slabosti pod košem, domaćini su prvi put poveli u sedmoj minuti (16:15). No, prvo ozbiljnije vodstvo (25:34) ostvarili su gosti a u sličnom plusu (49:41) bila je i Cibona nakon što je drugo poluvrijeme otvorila sa serijom 12:0.

U tom razdoblju, dobre Cibonine obrane, gostima je trebalo više od četiri minute da zabiju prvi koš u drugom poluvremenu. No, baš tad, kod 49:41, krenula je serija ponajboljeg šutera u ABA ligi Antabie Wallera. Ovaj je Amerikanac zabio je tri trice krajem treće četvrtine (58:54) i još dvije u posljednjoj (za 65:65) i omogućio gostima egal-završnicu.

Srećom, dva naredna tricaška pokušaja Waller je promašio i omogućio cibosima vodstvo koje su umalo prokockali. Naime, kod 72:69 borbeni Buljan je, nakon skoka u napadu, promašio zicer svih zicera pa su gosti smanjili (73:72). Nakon toga Mustapić je napravio prekršaj na igraču na kojem to trener Vulić nije htio (Murray) no sva je sreća da je ovaj to drugo bacanje promašio. Na koncu je i pravedno da je Buljan ostao junak utakmice (19 koševa, 13 skokova) a tako je malo nedostajalo da bude tragičar (promašeni zicer i bacanje u posljednjoj minuti).

Nakon susreta, gostujući trener Đorđije Pavićević je kazao:

- Cibona je imala 11 ofenzivnih skokova, a dva u posljednjem napadu i to je odlučilo utakmicu. Propustimo priliku da si olakšamo situaciju. Realno je da će se ova dva kluba uz Krku boriti za ostanak a možda nam se priključi još netko (o.p. Split, Borac). Odigrano je tek šest kola, čeka nas duga sezona i vi sa dvije pobjede u nizu bježite iz opasne zone dok vas dva poraza guraju dolje. Da, to su klubovi koji će se boriti za goli život u ABA ligi.

A Cibona si jest olakšala situaciju ali, kao što to reče njen trener Jakša Vulić, pred vukovima je još puno ovakvih utakmica:

- Baš kao i u Splitu i danas smo, uz lošu igru, dobili utakmicu. Kao da se držimo one "winning ugly" od legendarnih Detroit Pistonsa. Uz malo više koncentracije ovu smo utakmicu trebali dobiti i prije posljednjeg napada suparnika. A u tom napadu Mornara, kod 73:71, htjeli smo izbjeći njihov šut za tricu i da smo mi ti koji imamo posljednji napad. Na koncu smo imali sreće što je Murray promašio.

I dok s umjetničkim dojmom trener Vulić nije zadovoljan, sa sljedećim elementom igre svoje momčadi jest:

- S obzirom na to da je s klubom takva situacija kakva jest, igračima doista ne mogu ništa zamjeriti. Ulažu ogroman napor a pogreške se događaju i bit će ih i dalje. A nadam se da ćemo i uz njih moći i pobjeđivati.

Uz Buljana, kod cibosa dvoznamenkasti su bili još i Aranitović (12) i Stein (11) dok su kod gostiju prednjačili već spomenuti Waller (15 koševa) i Gavrilović (18) a neke važne koševa zabijao je i Lewis (11).

A od kolike je važnosti bila ova pobjeda za vukove kazao nam je i, ovaj put, najenergičniji među njima Tomislav Buljan:

- Uh, trebalo nam je ovo da se dignemo. Znao sam da će biti jako teško, da ćemo se morati bacati na glavu. S obzirom na okolnosti u klubu, mi jako dobro radimo i trudimo se i bila bi nepravda da smo ovo izgubili.

A poraz bi Tomislava učinio tragičarem jer mu se, u posljednjoj minuti, dogodio promašeni čisti zicer a potom i promašeno bacanje.

A s obzirom na učinak do tog trenutka, to bi bila prava pravcata nepravda. Nakon završne sirene priupitali smo ga zašto nije išao na zakucavanje na tom ziceru u posljednjoj minuti.

- Izvrnuo sam zglob ne samo na ovoj utakmici nego i u nedjelju na treningu pa me za ovaj susret osposobio fizioterapeut Šižgorić. S obzirom na to da me u prvom poluvremenu zaboljelo, u toj situaciji nisam htio riskirati a u završnici mi je malo pala koncentracija - kazao je igrač s najvećom minutažom (35 minuta) u sastavu Zagrepčana.