Cibosi sa samo pet igrača rutinski protiv cedevitaša čiji je trener ustvrdio: "Ovo je sramota, neki nisu došli na utakmicu"

Nakon gostujuće pobjede u Splitu, košarkaši Cibone izborili su još jednu rudarsku, i pomalo neočekivanu, pobjedu u domaćem Prvenstvu. Kad kažemo neočekivanu mislimo na činjenicu da vukovi i dalje utakmice Favbet Premijer lige igraju sa samo pet prvotimaca što ni žuti a ni Cedevita Junior (78:68) nisu znali iskoristiti.

Premda je trener gostiju Damir Mulaomerović rotirao desetoricu igrača, on nije dobio ono što je tražio a to su energija i dobro trčanje u oba smjera. A to je, uz mladost cedevitaša, trebao biti glavni adut u ovom susretu koji je, očito, ostao neiskorišten.

Štoviše, nisu cedevitaši uspjeli izbaciti niti jednog Ciboninog prvotimca s pet prekršaja što će reći da one koji su bili rubni (centar Vuković i razigravač Radovčić) nisu dovoljno napadali individualnim prodorima što je od njih njihov trener i tražio.

- Mi smo bili katastrofalni i ne može nam nikako biti izgovor ni bolesti ni sitne ozljede. Najveća sramota je što su oni igrali sa samo pet igrača a mi im nismo mogli nametnuti svoj ritam. Bili smo dekoncentrirani i neodgovorni. Neki igrači nisu došli na utakmicu i morat ćemo se s time pozabaviti, razmisliti oko nekih od njih. Čestitke Ciboni, pokazali su karakter, više srca i želje i dominirali su - zborio je ljutiti trener cedevitaša Damir Mulaomerović kojeg je razljutio kolega mu Jakša Vulić koji je zvao minutu odmora 16 sekundi prije kraja kada je sve bilo gotovo.

Tako se ponovilo, opet protiv Cedevite Junior, ono što je prošle sezone, u sličnoj situaciji osigurane pobjede, napravio tadašnji Cibonin trener Josip Sesar. I zbog toga se Mulaomerović nije htio rukovati s trenerom pobjedničke momčadi ali je njegovim igračima pošteno čestitao. A Cibonin trener Vulić ovako je opisao izvedbu svojeg sastava:

- Čestitke momcima na odličnoj prezentaciji. Tek nešto više od 24 sata nakon pobjede nad Mornarom, izvukli su dodatnu snagu i odigrali dosta dobro protiv dobre momčadi. Premda nas je Cedevita Junior u jednom razdoblju poremetila zonskom obranom, ja sam više nego zadovoljan. Od taktičkih detalja spomenut ću da smo ostvarili ogromnu prednost u skoku ali i da smo imali nešto lošiju kontrolu lopte no s obzirom na mali fond igrača, umor i potrošnju, to je i razumljivo.

I doista, imala je Cibona čak 19 skokova više od suparnika ali i 23 izgubljene lopte u čemu je prednjačio prvi, i jedini, razigravač Radovčić (6). No, Cibonin kapetan odigrao je kapetanski kada je bilo najpotrebnije (19 koševa, 9 asistencija). Pogodio je dvije trice i asistirao Vukoviću za 73:56 čime su domaćini odbili posljednji juriš gostiju. A upravo je spomenuti Domagoj Vuković, s 25 koševa i 9 skokova, bio i najbolji igrač utakmice. Premda nije klasični centar, Vuković je dominirao u reketu:

- Uspjeli smo smiriti njihov ritam, usporili smo njihovu trku i protok lopte i to je bilo presudno. Nije lako igrati po 35-40 minuta no što je tu je, radimo koliko najbolje možemo.

Čak trojica cibosa (Majcunić 15 koševa, Perasović 10, Aranitović 9) nisu odmorili niti sekunde dok kod Cedevite Junior nije bilo igrača koji je morao igrati više od 27 odnosno 25 minuta a to su bili šuter Rašić (10 koševa) i kapetan Batinić (15 koševa). A baš on je bio prilično (samo)kritičan:

- Mi smo podbacili u svim segmentima igre i trebali bismo se dobro zapitati, prvi ja pa svi ostali, kako smo večeras izgledali. Cibona od početka Prvenstva igra s pet igrača i mi to nismo uspjeli iskoristiti. Podbacili smo, prije svega, u karakternom segmentu.

Nakon sedmog kola Favbet Premijer lige poredak momčadi izgleda ovako: 1. Zadar 7-0, 2. Dinamo 6-1, 3. Cibona 6-1, 4. Split 5-2, 5. Cedevita Junior 4-3, 6. Dubrovnik 4-3, 7. Alkar 2-5, 8. Zabok 2-5, 9. Dubrava 2-5, 10. Šibenka 2-5, 11. Škrljevo 1-6, 12. Bosco 1-6.