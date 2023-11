Jesu li doista četvorica tvrdokornih vjerovnika spremni gurnuti Cibonu u provaliju pri čemu i oni ostaju bez ičega!?

Uoči sutrašnje utakmice s crnogorskim Mornarom (14 sati), i prilike da momčad Jakše Vulića u šestom nastupu izbori prvu pobjedu u regionalnoj igi, iz Košarkaškog kluba Cibona javnosti su se obratili s još jednim priopćenjem. Klubu i njegovu vodstvu, pa tako i direktoru Tomislavu Šeriću, gori pod nogama, stečaj je pred vratima pa se i u priopćenju kaže:

- Uvažavajući interes javnosti, ovim putem želimo ponoviti da se KK Cibona, zbog nagomilanih dugova iz prošlosti, nalazi u vjerojatno najtežem stanju u svojoj bogatoj povijesti.

A to stanje podrazumijeva sljedeće:

- Smatramo važnim istaknuti da bi klub, kada bi mogao upravljati svojim novčanim tijekom, mogao podmirivati i tekuće troškove, kao i postupno otplaćivati dugove iz prethodnih razdoblja, što bi klubu osiguralo nesmetano funkcioniranje i nastavak rada. Međutim, klub ne može upravljati svojim novčanim tijekom isključivo zbog činjenice da je u prošlosti raznim vjerovnicima izdan ogroman broj zadužnica, na temelju kojih vjerovnici neprekidno vrše blokade računa kluba. Drugim riječima, klub bi svoje dugove mogao otplaćivati postepeno, u dogovoru s vjerovnicima, ali to ne može odjednom, što je svim vjerovnicima, više puta, vrlo jasno preneseno. Upravo zbog toga su računa KK Cibona u blokadi više od 120 dana pa je Financijska agencija sukladno zakonu predložila otvaranje stečajnog postupka.

Što je Uprava kluba dosad činila po tom pitanju objašnjava se u sljedećem odlomku priopćenja.

- Uprava KK Cibona je nekoliko puta, na razne strane, slala zamolbe za pomoć u vidu pribavljanja dodatnog kapitala za namirivanje dugova. Najveći pojedinačni vjerovnik (odnosno grupa investitora), nakon što su nekoliko puta osigurali sredstava za deblokadu računa kluba, sada to više nisu spremni učiniti. Oni su o tome zauzeli jasan stav i obavijestili javnost, napomenuvši da su sva buduća ulaganja spremni realizirati samo u postupku preoblikovanja kluba i uz dogovor sa svim vjerovnicima, o čemu su dali i pismo namjere. Grad Zagreb se javnim pute izjasnio da je voljan pretvoriti svoja potraživanja u buduće dionice kuba, ali da nema namjeru osiguravati nikakvo privremeno financiranje.

A gradonačelnik Tomislav Tomašević to je pojasnio kazavši da im to Zakon ne dozvoljava a i kada bi to mogli učiniti dogodilo bi se da bi onda i mnogi drugi klubovi, u ovom narušenom sustavu financiranja klupskog sporta, tražili izravnu financijsku pomoć.

- Stoga preostaje samo jedan put za rješavanje problema kluba, a to je povlačenje prisilne naplate te deblokada računa kluba od strane vjerovnika koji to još nisu učinili, kako bi prestali razlozi za stečaj kluba i kako bi klub proveo postupak preoblikovanja u dioničko društvo, čime bi se klubu omogućio uzlazak svježeg kapitala ali i kako bi se uspješno prijavio za financiranje u 2024. godini koje Grad Zagreb pruža kroz svoje redovne programe. KK Cibona u izravnoj komunikaciji pokušava uvjeriti vjerovnike u naprijed navedene činjenice i ovim putem također apelira na sve vjerovnike da zauzmu ispravnu stranu te odblokiraju račune KK Cibone kako se nad klubom ne bi otvorio stečajni postupak.

Iz nekad velikog kluba poručuju da je riječ o samo četiri tvrdokorna vjerovnika koji na dogovor ne pristaju.

- Ovim putem želimo izraziti i zadovoljstvo načinom na koji je reagirala većina vjerovnika i zahvaliti svima koji su već povukli ovrhu odnosno prisilnu naplatu jer je ukupna iznos blokade u zadnjih nekoliko tjedana značajno smanjen. Međutim, svega četiri preostala vjerovnika i dalje ostaju pri blokadi računa iako su vrlo dobro upoznati s činjenicom da mogućnosti za uspješnu prisilnu naplatu nema i da insistiranjem na prisilnoj naplati neće uspjeti u naplati svojih potraživanja te da će se nad klubom otvoriti stečajni postupak. Budući da je jedini način da vjerovnici naplate svoja potraživanja nastavak rada kluba, jer klub od predstečajne nagodbe nema imovine iz koje bi se vjerovnici naplatili, jasno je da će stečaj kluba biti na štetu upravo istim vjerovnicima kao i brojnim navijačima i svim ljubiteljima košarke kojima KK Cibona još uvijek puno znači.

Kad smo u klubu, po dospijeću ovog priopćenja, pitali koje su to četiri osobe u pitanju njihova imena nam nisu htjeli reći.