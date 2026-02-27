Regionalni mediji raspisali se o ispadanju Dinama, svi naglašavaju potpuno istu stvar

Dinamo je u Belgiju otputovao s ogromnim zaostatkom od dva pogotka nakon poraza 3:1 u prvoj utakmici na Maksimiru, no momčad trenera Marija Kovačevića odigrala je fantastičnu utakmicu i došla na prag čudesnog preokreta. Golovima Mounsefa Bakrara i dvama pogocima Luke Stojkovića, Dinamo je nakon 90 minuta vodio 3:1, čime je anulirao prednost Genka i odveo susret u produžetke. Cijela regija s pozornošću je pratila dvoboj, iščekujući hoće li plavi uspjeti dovršiti posao, no uslijedio je potpuni raspad u dodatnih trideset minuta igre. Genk je s dva brza gola postavio konačnih 3:3 u uzvratu, odnosno ukupnih 6:4, i tako prošao u osminu finala Europske lige, ostavivši Zagrepčane u suzama.

Upravo je taj dramatičan prijelaz iz euforije u razočaranje postao glavna tema regionalnih medija. Gotovo svi portali, od Sarajeva do Beograda, istaknuli su kako je Dinamo bio "na korak do čuda". Portal Telegraf.rs iz Srbije u naslovu je naglasio upravo tu frazu, dok je bosanskohercegovački SportSport.ba ispadanje Dinama opisao kao "tragediju u produžecima", ističući kako ni sjajna predstava vratara Dominika Livakovića nije bila dovoljna za spas. Gotovo da nije bilo medija u susjedstvu koji nije dokumentirao bolan način na koji je Dinamo prokockao veliku priliku za europski iskorak.

Posebno su zanimljive bile usporedbe koje su povlačili mediji u Srbiji. Tako je Sportal Dinamovo ispadanje usporedio s prijašnjim dramatičnim europskim porazima Crvene zvezde, navodeći "skupe pogreške" i "glupe poteze" kao razlog "tragične eliminacije". Naglasak je stavljen na činjenicu da je Dinamo, slično kao i beogradski klub u nekim ranijim europskim posrtajima, sam sebi presudio u trenucima kada je imao sve u svojim rukama. Takav narativ samo potvrđuje koliko je uzbudljiva utakmica u Belgiji zaokupila pažnju nogometne javnosti diljem regije.

Tragičar susreta, kako ga vide gotovo svi mediji, ispao je dvostruki strijelac Luka Stojković. Veznjak Dinama odigrao je utakmicu života, postigavši dva pogotka, od čega je drugi bio prava "bomba" s više od dvadeset metara, čime je svoju momčad doveo na prag prolaska. Ipak, sve je prosuo u 104. minuti, kada je nakon jednog duela rukom udario protivničkog igrača. Sudac mu je nakon intervencije VAR-a pokazao izravni crveni karton, čime je zapečatio sudbinu svoje momčadi koja s igračem manje nije imala snage za novi povratak. Njegov put od heroja do tragičara postao je simbol Dinamovog bolnog europskog kraha.