Dinamo je u uzvratnoj utakmici protiv Genka bio korak do senzacije, malo je nedostajalo da hrvatski velikan preokrene zaostatak 1:3 iz prve utakmice i prođe u osminu finala Europske lige. Sve je u jednom trenutku izgledalo idealno za plave, vodstvom 3:1 nakon 90 minuta izborili su produžetke, i u tom trenutku bili i u velikoj psihološkoj prednosti nad Genkom, koji je izgledao uzdrmano, u strahu da će prokockati komotnih 1:1 s kojim se ušlo u drugo poluvrijeme.

No, u 101. minuti prvo se dogodio kiks Dinama u sredini terena, onda u nastavku akcije i autogol Vinlöfa, a točka na i Dinamove tužne belgijske večeri bilo je isključenje Luke Stojkovića u posljednjim sekundama prvog produžetka.

U trenucima dok je zagrebačka momčad tražila povratak u život, jer jedan gol donosio je odluku na jedanaesterce, Stojković je odlučio ošamariti suparnika. Matte Smets prišao mu je s leđa u jednom duelu, primio ga rukama, možda mu je nešto i dobacio (što je potpuno nebitno), i to je bilo dovoljno da Stojković izgubi živce. Nijemac Felix Zwayer prvo mu je pokazao žuti karton, ali nakon što ga je VAR pozvao pred mali ekran, bilo je jasno da će promijeniti odluku i posegnuti za crvenim. Dinamo je tako u najgorem trenutku ostao s igračem manje. Umjesto da se iskontrolira, Stojković je momčad, doslovno, ostavio na cjedilu. Jer nakon tog isključenja, Dinamovi igrači, onako umorni, više nisu imali nikakve šanse za preokret.

Inače, Stojkoviću je to već treće isključenje u sezoni. Prethodna dva je je zaradio protiv Gorice u 6. kolu, pa onda opet u 15. kolu. dok mu se crveni karton u 6. kolu može oprostiti, jer dobio ga je poslije neopreznog starta đonom na tijelo suparnika, crveni karton iz 15. kola baš kao i ovaj jučerašnji, bio je posljedica "ludila". Jer Luka ga je dobio posve nepotrebno - zbog napucavanja opet u trenucima kada je već imao jedan žuti karton. Posebno su ta dva crvena kartona iz prvenstva bila važna u kontekstu da su se dogodila taman prije derbija s Hajdukom, pa ih je Stojković oba morao propustiti. Ispričavao se Stojković i putem društvenih mreža nakon tih crvenih kartona u prvenstvu, vjerovali su navijači da je iz svega toga nešto naučio, no Genk je pokazao da nije.

Na kraju svega ispada da je Zvonimir Boban bio u pravu kada je Stojkovića kolokvijalno opisao riječju "divljak". Doduše, Boban je to govorio više u kontekstu da se ne uklapa u sustav, odnosno da ne postoji pozicija Jer, Stojković je na trenutke čudesan igrač koji vrijedi 10-20 milijuna eura, a na trenutke baš "divljak" koji ne zna kontrolirati svoje emocije, pa zbog toga ostavi momčad na cjedilu. Ne samo momčad, već i klub, jer Dinamo bi prolaskom svoju blagajnu podebljao za još 1,75 milijuna eura, koliko Uefa daje za prolazak u osminu finala.

Dinamo je ove sezone dobio četiri crvena kartona, od toga tri Stojković, koji je tako postao prvi igrač Dinama u dugo, dugo godina s tri crvena kartona u istoj sezoni. Stojković više nije toliko mlad, ima 22 i pol godine, i trebao bi shvatiti da s ovakvim nekontroliranim temperamentom ne može dugo biti igrač Dinama. Jer, da je trener Dinama jučer u Genku bio Ćiro Blažević, Luka bi iz Belgije letio topom, a ne avionom. Stojković iz svojih pogrešaka zasad ne uči, ali morat će početi što prije... Jer, Dinamo nije klub koji može u kontinuitetu tolerirati ovakve gluposti jednog te istog igrača.