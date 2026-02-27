Naši Portali
'SJAJAN JE IGRAČ'

Trener Genka prokomentirao Stojkovićev crveni karton: 'Sreća za nas'

Susret Genka i Dinama u doigravanju za osminu finala Europske lige
Johan Eyckens/Belga
VL
Autor
Karlo Koret
27.02.2026.
u 08:31

Trener domaće momčadi Nicki Hayen nije bio zadovoljan igrom svoje momčadi u prvih 90 minuta, ali ga je razveselila reakcija njegove momčadi u produžetku

Nogometaši Dinama nisu uspjeli proći u osminu finala Europske lige. U dvije utakmice bolji je s ukupnih 6:4 bio belgijski Genk. Nakon 1:3 na Maksimiru, plavi su u Belgiji tražili veliki preokrer te su se odlično držali i izborili produžetke. Poveli su golom Mounsefa Bakrara u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, u 50. minuti izjednačio je Sor, a sedam minuta kasnije Dinamo je u vodstvo ponovno doveo Luka Stojković golom iz kaznenog udarca.

Isti igrač zabio je i za 3:1 u 75. minuti. Tražili su igrači Dinama i četvrti gol prije isteka 90. minute, no nisu ga uspjeli zabiti pa je utakmica otišla u produžetke. Junya Ito u 101. minuti zabio je drugi gol Genka nakon velike greške Dinamove obrane, a Stojković je u 104. zaradio crveni karton zbog udaranja braniča domaćih Smetsa. Pitanje prolaska za Genk je riješio Daan Heymans u 114. 

Trener domaće momčadi Nicky Hayen nije bio zadovoljan igrom svoje momčadi u prvih 90 minuta, ali ga je razveselila reakcija njegove momčadi u produžetku:

- Nismo očekivali da će biti lako protiv Dinama. No puno smo griješili, više od Dinama. Nije nam bilo lako, ali smo tijekom produžetaka pokazali pravo lice. Ponosan sam na svoje igrače.

Upitan je i da prokomentira crveni karton Luke Stojkovića, najopasnijeg igrača Dinama do tog trenutka:

- Sjajan je igrač, odlično je večeras igrao između linija. Pokazao je puno vještina. Srećom po nas, učinio je tu grešku, no to se događa. Bez obzira na to, on je uistinu sjajan igrač.
