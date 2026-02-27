U studenom 2004. policija Palm Beacha dobila je dojavu o mladim ženama koje ulaze i izlaze iz kuće Jeffreya Epsteina, a priču je objavio The Washington Post. Četiri mjeseca kasnije jedna je žena nazvala policijsku upravu Palm Beacha na Floridi i rekla da je njezinu 14-godišnju pokćerku starija djevojka odvela u Epsteinovu vilu. Navodno joj je plaćeno 300 dolara da se skine i masira Epsteina. Policija Palm Beacha pokrenula je 13-mjesečnu tajnu istragu. Šef policije Michael Reiter javno je optužio državnog tužitelja okruga Palm Beach Barryja Kirschera da ne radi kako treba, čak i da zavlači s istragom, pa je pozvao u pomoć FBI. Policija je tvrdila da je Epstein platio nekoliko djevojaka za seks, a pokazalo se da su neke bile mlađe od 18 godina. Najmlađa je imala 14 godina, a bilo još nekoliko mlađih od 16 godina.
Epsteinu je 2007. dodijeljen imunitet od svih saveznih kaznenih optužbi
Alexander Acosta, američki državni odvjetnik za Južni okrug Floride kojeg je imenovao predsjednik George W. Bush, kasnije je rekao da je ponudio blaži sporazum o priznanju krivnje jer mu je rečeno da Epstein "pripada obavještajnoj zajednici", pa mu je poslana poruka da taj predmet ostavi na miru
