Epsteinu je 2007. dodijeljen imunitet od svih saveznih kaznenih optužbi

U studenom 2004. policija Palm Beacha dobila je dojavu o mladim ženama koje ulaze i izlaze iz kuće Jeffreya Epsteina, a priču je objavio The Washington Post. Četiri mjeseca kasnije jedna je žena nazvala policijsku upravu Palm Beacha na Floridi i rekla da je njezinu 14-godišnju pokćerku starija djevojka odvela u Epsteinovu vilu. Navodno joj je plaćeno 300 dolara da se skine i masira Epsteina. Policija Palm Beacha pokrenula je 13-mjesečnu tajnu istragu. Šef policije Michael Reiter javno je optužio državnog tužitelja okruga Palm Beach Barryja Kirschera da ne radi kako treba, čak i da zavlači s istragom, pa je pozvao u pomoć FBI. Policija je tvrdila da je Epstein platio nekoliko djevojaka za seks, a pokazalo se da su neke bile mlađe od 18 godina. Najmlađa je imala 14 godina, a bilo još nekoliko mlađih od 16 godina.