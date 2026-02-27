Neviđena Trumpova odmazda šokirala Amerikance: Naredio masovnu čistku agenata koji su ga špijunirali

FBI je u srijedu i četvrtak otpustio najmanje desetak agenata, analitičara i pomoćnog osoblja koji su sudjelovali u istrazi o rukovanju povjerljivim dokumentima predsjednika Donalda Trumpa nakon njegova prvog mandata. Otkazi su dio šire čistke u agenciji otkako je Trump ponovno preuzeo Bijelu kuću u siječnju, a ravnatelj Kash Patel, dugogodišnji Trumpov saveznik, preuzeo vodstvo FBI-a. Odluka je uslijedila neposredno nakon što je Patel u intervjuu za Reuters otkrio da su federalni agenti tijekom Bidenove administracije sudski pribavili njegove telefonske zapise, podatke o pozivima, uključujući brojeve, datume i trajanje. Isto se dogodilo i Susie Wiles, sadašnjoj šefici osoblja Bijele kuće, koja je tada bila bliska Trumpova savjetnica. Patel je te postupke opisao kao šokantne i duboko uznemirujuće, optuživši bivše vodstvo da je koristilo slabe izgovore i skrivalo proces kako bi izbjeglo nadzor. Nije, međutim, iznio konkretne dokaze o nezakonitostima ili zlouporabama otpuštenih djelatnika.

Svi otpušteni radili su na slučaju povjerljivih dokumenata koji je vodio bivši specijalni tužitelj Jack Smith. Taj slučaj započeo je nakon što je Trump 2021. odnio materijale iz Bijele kuće u svoju rezidenciju Mar-a-Lago na Floridi. Nacionalni arhiv bezuspješno je tražio povrat dokumenata, što je kulminiralo racijom FBI-a u kolovozu 2022. kada su zaplijenjeni materijali, među kojima i oni označeni kao strogo povjerljivi. Trump i dvoje suradnika optuženi su 2023. za nezakonito zadržavanje dokumenata i ometanje pravde, no Trump je tvrdio da je materijale deklasificirao prije odlaska s funkcije, a tu je tvrdnju Patel podržao svjedočenjem pred velikom porotom 2022.

Slučaj je 2024. odbacio savezni sudac na Floridi, utvrdivši da je Smith nezakonito imenovan, a preostali optuženici oslobođeni su ove godine na zahtjev Trumpova ministarstva pravosuđa. Otkazi u FBI-u dio su šireg vala smjena u pravosudnim institucijama, gdje se uklanjaju osobe povezane s ranijim istragama protiv Trumpa, uključujući i pokušaje kaznenog progona bivšeg direktora FBI-a Jamesa Comeya te newyorške državne tužiteljice Letitie James. Udruženje agenata FBI-a oštro je osudilo poteze ravnatelja Patela. U izjavi su naveli da ove akcije slabe agenciju oduzimanjem ključne stručnosti, destabiliziraju radnu snagu, potkopavaju povjerenje u vodstvo i ugrožavaju sposobnost FBI-a da privuče nove agente, što na kraju povećava rizik za cijelu naciju.

"Ove akcije slabe Ured oduzimanjem ključne stručnosti i destabilizacijom radne snage, potkopavanjem povjerenja u vodstvo i ugrožavanjem sposobnosti Ureda da ostvari svoje ciljeve zapošljavanja u konačnici dovodeći naciju u veći rizik", navodi se u izjavi Udruge agenata FBI-a. FBI nije odmah odgovorio na upite za komentar, a otkazi su izazvali kritike i izvan agencije, gdje ih neki vide kao nastavak političke odmazde. S druge strane, Patelovi saveznici ističu da je riječ o nužnom čišćenju kako bi se vratilo povjerenje u institucije nakon navodnih zlouporaba u prošlim istragama.