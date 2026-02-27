Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UDAR NA FBI

Neviđena Trumpova odmazda šokirala Amerikance: Naredio masovnu čistku agenata koji su ga špijunirali

Trump
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
27.02.2026.
u 08:30

Svi otpušteni radili su na slučaju povjerljivih dokumenata koji je vodio bivši specijalni tužitelj Jack Smith. Taj slučaj započeo je nakon što je Trump 2021. odnio materijale iz Bijele kuće u svoju rezidenciju Mar-a-Lago na Floridi

FBI je u srijedu i četvrtak otpustio najmanje desetak agenata, analitičara i pomoćnog osoblja koji su sudjelovali u istrazi o rukovanju povjerljivim dokumentima predsjednika Donalda Trumpa nakon njegova prvog mandata. Otkazi su dio šire čistke u agenciji otkako je Trump ponovno preuzeo Bijelu kuću u siječnju, a ravnatelj Kash Patel, dugogodišnji Trumpov saveznik, preuzeo vodstvo FBI-a. Odluka je uslijedila neposredno nakon što je Patel u intervjuu za Reuters otkrio da su federalni agenti tijekom Bidenove administracije sudski pribavili njegove telefonske zapise, podatke o pozivima, uključujući brojeve, datume i trajanje. Isto se dogodilo i Susie Wiles, sadašnjoj šefici osoblja Bijele kuće, koja je tada bila bliska Trumpova savjetnica. Patel je te postupke opisao kao šokantne i duboko uznemirujuće, optuživši bivše vodstvo da je koristilo slabe izgovore i skrivalo proces kako bi izbjeglo nadzor. Nije, međutim, iznio konkretne dokaze o nezakonitostima ili zlouporabama otpuštenih djelatnika.

Svi otpušteni radili su na slučaju povjerljivih dokumenata koji je vodio bivši specijalni tužitelj Jack Smith. Taj slučaj započeo je nakon što je Trump 2021. odnio materijale iz Bijele kuće u svoju rezidenciju Mar-a-Lago na Floridi. Nacionalni arhiv bezuspješno je tražio povrat dokumenata, što je kulminiralo racijom FBI-a u kolovozu 2022. kada su zaplijenjeni materijali, među kojima i oni označeni kao strogo povjerljivi. Trump i dvoje suradnika optuženi su 2023. za nezakonito zadržavanje dokumenata i ometanje pravde, no Trump je tvrdio da je materijale deklasificirao prije odlaska s funkcije, a tu je tvrdnju Patel podržao svjedočenjem pred velikom porotom 2022.

Slučaj je 2024. odbacio savezni sudac na Floridi, utvrdivši da je Smith nezakonito imenovan, a preostali optuženici oslobođeni su ove godine na zahtjev Trumpova ministarstva pravosuđa. Otkazi u FBI-u dio su šireg vala smjena u pravosudnim institucijama, gdje se uklanjaju osobe povezane s ranijim istragama protiv Trumpa, uključujući i pokušaje kaznenog progona bivšeg direktora FBI-a Jamesa Comeya te newyorške državne tužiteljice Letitie James. Udruženje agenata FBI-a oštro je osudilo poteze ravnatelja Patela. U izjavi su naveli da ove akcije slabe agenciju oduzimanjem ključne stručnosti, destabiliziraju radnu snagu, potkopavaju povjerenje u vodstvo i ugrožavaju sposobnost FBI-a da privuče nove agente, što na kraju povećava rizik za cijelu naciju.

"Ove akcije slabe Ured oduzimanjem ključne stručnosti i destabilizacijom radne snage, potkopavanjem povjerenja u vodstvo i ugrožavanjem sposobnosti Ureda da ostvari svoje ciljeve zapošljavanja u konačnici dovodeći naciju u veći rizik", navodi se u izjavi Udruge agenata FBI-a. FBI nije odmah odgovorio na upite za komentar, a otkazi su izazvali kritike i izvan agencije, gdje ih neki vide kao nastavak političke odmazde. S druge strane, Patelovi saveznici ističu da je riječ o nužnom čišćenju kako bi se vratilo povjerenje u institucije nakon navodnih zlouporaba u prošlim istragama.

Trump mnoge zabrinuo onime što je rekao u intervjuu: 'Pa, ja to nemam...'
Ključne riječi
FBI Donald Trump

Komentara 5

Pogledaj Sve
DI
dino88
09:36 27.02.2026.

Odlazak s predzadnjeg mandata je bio upitan, poslije ovoga mandata, mislim da će krenuti Putinovim stazama, doživotni predsjednik. Sasvim dovoljno vremena ima da si sve priredi.

Avatar majkarusija
majkarusija
09:08 27.02.2026.

Otpustio desetak agenata i to stvorilo neki sigurnosni problem jer ih je ostalo još samo 10.000 !?

Avatar Hrvatski-Nevini-Vitez
Hrvatski-Nevini-Vitez
09:00 27.02.2026.

Donald neda ni milimetra jer je svoj na svome i ima Ameriku. Da je rođen na balkanu bio bi nevini vitez za raju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!