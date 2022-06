Tin Srbić i Ana Đerek za još tri hrvatska finala u Osijeku!

Hrvatska gimnastička reprezentacija imat će 7 finala na DOBRO World Cupu u Osijeku. Nakon što su jučer borbu za medalje izborili Aurel Benović, Filip Ude, Robert Seligman i Tijana Korent, danas su im se drugog kvalifikacijskog dana priključili i Tin Srbić te Ana Đerek s dva finala.

Najveća zvijezda ovog natjecanja, aktualno olimpijsko srebro Tin Srbić s najboljom ocjenom na preči među 27 vježbača na ovoj spravi plasirao se u nedjeljno finale (14.350).

- Imam taj neki pritisak koji sam sebi stvaram, a to je da ne želim prekinuti niz finala pa sam si ovdje stvorio još i više, budući da je ovo Osijek i da želim ući u finale s novom vježbom. Ali, uspio sam se smiriti, odraditi jednu od najboljih ovih novih vježbi i doma koje sam radio i na natjecanju. Osim Prvenstva Hrvatske prošlog vikenda, ovo je tek drugi put da je natječem, prezadovoljan sam. Imao sam malo tremu, pritisak, ali uspio sam to prebroditi i ući u vježbu mirno i tako je završiti. Baš sam ponosan - rekao je Srbić kojem je ovo 25. finale Svjetskog kupa u karijeri.

- Mislim da sam u uzlaznoj putanji nakon ozljede ključne kosti. Zadnja dva tjedna to se dosta poboljšalo, iako još nije to - to. Malim koracima idem na bolje, ali očekujem da ću na Europskom prvenstvu u Münchenu u kolovozu biti u ful formi. Za finale ću ovdje pojačati vježbu, nadam se da će taj start biti 6.0 pa da napadnemo medalju - dodao je.

On je u Osijeku već osvojio tri zlata (2017., 2018. i 2021.) i broncu 2016.

- Uvijek imam ogromnu želju u Osijeku ući u finale baš zbog publike koje dugo nije bilo zbog pandemije. Dugo nismo nastupali, ne samo u Osijeku, a da je bila publika kakva znam da će biti ovdje. Jedva čekam. Taj izlazak van u dvoranu, kad vidim pune tribine i to navijanje, daju mi dodatni adrenalin da tu vježbu pokušam izvesti još bolje. Konkurencija? Australac Tyson Bull s kojim sam bio u finalu Olimpijskih igara, bit će to dobra borba u nedjelju - nadovezao se.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 13.06.2021.,Osijek, SD Gradski vrt - Drugi dan finala DOBRO World Cup Osijek 2021. Ana Djerek Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Dvostruke borbe u nedjelju imati će dvostruka olimpijka Ana Đerek. Treći tjedan za redom oduševljava. Prvo je na Svjetskom kupu u Varni osvojila zlato na gredi i broncu na tlu, pa proteklog vikenda na PH u Osijeku pozlatila obje sprave, a danas je opet osigurala dva finala. I to na gredi s uvjerljivo najboljom ocjenom kvalifikacija (13.600) među čak 34 djevojke na gredi. U finale tla ušla je kao druga (13.066), a bolja od Đerek bila je samo njezina imenjakinja iz Rumunjske, Ana Barbosu (13.366). Đerek je došla do brojke od 31 finala u karijeri.

- Presretna sam, prezadovoljna, preponosna. Odradila sam obje sprave doslovno bez greške. S jedne strane mi je prošlo kroz glavu - jesam li možda pokazala ono što sam trebala čuvati za finale, ali s druge, drago mi je da kad odlučim u glavi da to i odradim kad je najbitnije - kazala je Đerek koja iz Osijeka već ima zlato na tlu iz 2019., a prošle godine bila je zlatna na tlu i brončana na gredi.

- Trenutno ne mogu bolje od ovoga. Doma spremam nove, teže elemente, ali oni nisu još spremni da bi ih pokazala u finalu. Kada bih preslikala u finalu ovo što sam sada pokazala, mislim da ne bi nitko sretniji bio od mene. Ali treba biti realan. U sportu smo, u gimnastici gdje se puno rade greške. Ne očekujem puno od sebe, ali sam svjesna da imam dobru početnu, da imam dobru konačnu na obje sprave i da je sve moguće, a ja ću sigurno sve dati od sebe - dodala je.

Finale grede za "dlaku" je izmaknulo Tini Zelčić. S devetim mjestom prva je rezerva za finale (11.900). Iz njega ju je izbacila doslovno posljednja djevojka to za samo desetinku.

- Nisam tužna, ali malo sam razočarana. Zadnja me baš dobila, do zadnje vježbačice sam bila unutra, ali bilo je jako puno cura i gotovo sve su popadale. Greda je zeznuta sprava i sve je moguće. Ja sam svojom izvedbom nisam baš najzadovoljnija, bilo je dosta grešaka. Napravila sam bez grešaka, ali ne čisto, rezultat je super na kraju. Ništa, sljedećeg tjedna idem na SK u Koper, nadam se da će tamo biti bolje. Probila sam sada led - rekla je Zelčić.

U kvalifikacijama karika u petak je najbolja bila turska zvijezda Ibrahim Colak (15.000), a na preskoku pak veliki Ukrajinac Igor Radivilov (14.950).

Danas, prvog finalnog dana koji starta od 16 sati u hrvatskom lovu na medalje bit će Aurel Benović na tlu, Filip Ude i Robert Seligman na konju s hvataljkama te Tijana Korent na preskoku.