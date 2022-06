Hrvatski "dedeki" imaju zajedno 72 godine, ali i dalje se drže u svjetskom vrhu!

Filip Ude i Robert Seligman zajedno imaju 72 godine. Obojica po 36 godina, a još uvijek se drže u vrhu svjetske gimnastike. Pokazale su to jučerašnje kvalifikacije na DOBRO Svjetskom kupu u Osijeku. Obojica su ušla u subotnje finale u vježbi na konju s hvataljkama. Filip je imao najbolju ocjenu kvalifikacija (14.250), a Robert šestu (13.550).

Bolje nego na treningu

- "Dedeki" se još ne daju. I ponosan sam na nas. Meni je ovo 65. finale na svjetskim kupovima. Ne znam koje mi je točno u Osijeku, ali bilo ih je. Dakle, imam još vremena do 100 pobjeda u Svjetskom kupu. Šalim se. To će ipak biti nemoguća misija. U kvalifikacijama sam išao s lakšom vježbom i jako sam zadovoljan kako je to sve ispalo. Nisam bio pravi na zagrijavanju, no kad jej počela vježba bio sam siguran, trema je nestala i onda je sve išlo puno lakše. Odjednom mi se vratila snaga u rukama i mogu reći da sam odradio vježbu puno bolje nego na treningu – istaknuo je Filip Ude koji već 30 godina trenira gimnastiku.

Kako će biti u finalu?

- Prvo se nadam punoj dvorani. Drugo, ići ću nešto jaču vježbu pa što ispadne – dodao je Ude kojim je glavni cilj sezone nastup na Europskom prvenstvu u Münchenu, sredinom kolovozu. Još imam i nastup na svjetskom prvenstvu u Liverpoolu, u listopadu – zaključio je Ude.

Robertu Seligmanu bit će u subotu oproštajno finale, barem što se tiče nastupa u Osijeku.

- U ovom trenutku ne znam gdje će biti moj zadnji nastup u karijeri. Ali, radujem se ovoj sezoni, jedva čekam europsko prvenstvo u Münchenu. Ali, tko zna, možda se uspijem izboriti i za igre u Parizu. Što se tiče kvalifikacija, bilo mi je samo bitno da uđem u finale. Jer, želim se u subotu na pravi način oprostiti od domaćih navijača. Malo sam morao dugo čekati hoću li ili neću u finale jer sam nastupio u prvoj skupini. Ocjena nije bila baš nešto posebno, ali nisam strijepio. Uživao sam u vježbi, bio sam opušten. Puno opušteniji od supruge koja se boji gledati moje nastupe. Ipak nisam bio u treningu godinu dana – rekao je Seligman.

Konferencija za medije DOBRO World Cupa Osijek 2022. na kojoj su nazocili clanovi i clanice hrvatske gimnasticke reprezentacije.

Subota će biti poseban dan?

- Vjerujem da hoće. Osjećam da sam sve bolji, sve spremniji. Uživam u nastupima. U subotu će doći jako puno mojih prijatelja. Želim se svim svojim navijačima odužiti još jednom dobrom vježbom. Medalja? Nikad se ne zna – zaključio je Seligman.

Aurel Benović plasirao se u finale vježbe na parteru i to s ocjenom 13.900. Bolju ocjenu od njega dobio je Ukrajinac Petro Pahnjuk i to za 0.050 bodova.

- Napravio sam jednu pogrešku u četvrtoj dijagonali i nadam se da će to izgledati bez pogreške u subotnjem finalu. Do finala slijedi odmor i masaža – rekao je Benović.

Prije Vas je nastupio olimpijski prvak na parteru, Izraelac Artem Dolgopyat ali je triput pao i ostao daleko od finala?

- Dobro, on je ovdje išao sa svojom najtežom vježbom. Početna ocjena mu je bila 6.5 i jednostavno mu vježba nije sjela. Ali, ne bojim se za njega. Bit će on pravi na europskom i svjetskom prvenstvu. Ovo natjecanje bila mu je samo jedna dobra proba te nove vježbe. Moja početna ocjena je 6.3 i s istom vježbom ići ću i u finalu. Volio bi na Europskom prvenstvu u Münchenu krenuti s ocjenom 6.5 pa da vidim da li mogu biti konkurentan za velike stvari – istaknuo je Benović.

U finalu novi skokovi

Prvog dana nastupile su i dvije naše gimnastičarke, Tijana Korent i Antea Ercegović. Obje na preskoku. Tijana je kao šesta ušla u finale, dok je Antea završila svoj nastup na desetom mjestu.

- Nakon Varne još jedno finale. Samo, ovo u Osijeku mi je puno draže. Ipak je domaći "teren". Bio je napeto, puno iščekivanja jer je konkurencija dosta jaka, ali sam uspjela. U finalu ću ići s oba dva nova skoka. Malo me boli rame, sada sam nastupila pod blokadom. Već sljedeći tjedan idem na Svjetski kup u Koper a onda na Mediteranske igre u Alžir – rekla je Tijana.

Danas, drugog dana kvalifikacija, nastupit će Tin Srbić u vježbi na preči, Ana Đerek na parteru i gredi i Tina Zelčić na gredi.

- Nakon PH gdje sam osvojila zlato na gredi i parteru, vratila sam se jedan dan u Split, imala sam kolokvij na fakultetu koji sam uspješno riješila i evo me nazad u Osijeku, potpuno koncentrirana na gimnastiku. Odmorna, spremna i uzbuđena. Jedva čekam. Prošla godina u Osijeku bila je sjajna, dvije medalje, zlato na parteru, sada mi svi dolaze i opet spominju medalje... - rekla je Ana.