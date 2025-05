Teškašica Golomboš osvojila broncu: Dokazala sam da mi je mjesto na postolju

Četvrti dan 60. Prvenstva Europe, dan borbi za medalje, za Hrvatsku je započeo uspješno. Cijeli subotnji program otvorila je hrvatska teškašica Nikolina Golomboš (preko 68 kg) koja je u borbi za broncu pobijedila Turkinju Gaballu (4:1).

A povela je Turkinja i tako stekla prednost prvog boda no onda se Nina "razbudila" i s nekoliko kontraških bodova uvjerljivo pobijedila.

- Ja sam okrenula u drugi stav kako bih pokrila tu njenu prednju ruku i krenula sam preko njezine prednje ruke kako bih blokirala njene udarce i radila bodove u glavu. Prvi bod je bio u napadu, drugi u presretanju a zatim bih ili sjekla ili bih se izmaknula na njen napad i kontrirala.

S ovom pobjedom pravda je došla na svoje s obzirom na to da se Nikolini u prvom kolu, protiv kasnije prvakinje Grkinje Kydonaki, dogodila materijalna povreda pravila na njenu štetu. Naime, premda sutkinja u borilištu nije upisala jednu opomenu protivnici, Hrvatskoj je tek napola uvažena žalba u smislu vraćanja uplaćenih 400 eura ali ne i vraćanja borbe do točke (30 sekundi do kraja) na kojoj se pogreška dogodila.

- Sve se događa s nekim razlogom. Taj poraz u prvom kolu bio mi je vjetar u leđa i da jače nastavim kroz natjecanje i dokažem da mi je mjesto na postolju. A nakon tog poraza u prvom kolu doći do medalje bilo je jako teško kako tjelesno tako i mentalno no uspjela sam doći do borbe za broncu kroz repasaž.

Je li ova članica TAD Rijeka u samom početku borbe osjećala ponešto startne groznice?

- Iskreno, malo jest jer je moj meč bio prvi meč dana i otvaranje borbi za medalje. Baš mi i ne odgovara da nastupam prva dok mi malo mozak ne profunkcionira, dok ne krene kreacija u borbi. A to se i vidjelo u početku borbe kada su mi noge bile malo teške. Onda kada sam proradila, sve je došlo na svoje mjestu.

Nikolina, ili Nikola (kako ju je zvao službeni spiker koji je poslovično fulavao imena), pobijedila je kvalitetnu suparnicu.

- Ona nije tipičan borac ali je jako čist borac. Ne ide na silu, na tučnjavu, jako čisto radi pa mogu reći da mi je gušt boriti se s njom. A ja sam presretna jer sam ostvarila cilj, osvojiti medalju - kazala je mlađeseniorska prvakinja Europe i brončana s mlađeseniorskog Svjetskog prvenstva.

S obzirom na to da je riječ o vrlo mladoj djevojci koja iza sebe ima juniorsku i mlađeseniorsku europsku broncu bjelodano je u pitanju nasljednica Lucije Lesjak, danas liječnice Hitne pomoći, koja je također bila ovdje.

Za razliku od Nikoline, njena nešto starija reprezentativna kolegica Sadea Bećirović broncu nije uspjela osvojiti ali u toj borbi nimalo nije razočarala. Jer, izgubila je od Švicarcke Elene Quirici, svjetskog broja jedan, kojoj su nakon borbe bez bodova (0:0) suci udijelili svoje simpatije podigavši sve četiri zastavice njoj u korist.

- Držala sam se taktike do samog kraja, nisam htjela popustiti, a taktika je bila da ju čekam i da ju eventualno kontriram jer se ona cijelo vrijeme nabacuje. Ideja je bila da kada ona krene da ju zaustavim no nije baš puno ni napadala a imala sam tu jednu priliku kada je krenula nogom no ostala sam kratka. Nije bilo puno prilika u meču kada je i ona taktizirala. Bila sam opuštena jer nisam imala što izgubiti. Nažalost došlo je do sudačke odluke i kada sam to vidjela znala sam da ću izgubiti s obzirom na njen autoritet svjetskog broja jedan. No, kada vas netko respektira i tako oprezno uđe u meč onda znate da vrijedite.

Unatoč tome što je Švicarka imala četiri opomene, suci su njoj dali prednost.

- I to bi trebalo odlučivati. Ona je kažnjavana i za držanje a ja iz tog držanja nisam mogla ništa napraviti. Nažalost, suci to nisu prepoznali. Možda i jesu ali ona je svjetski broj jedan. Ona je bila inicijator koja je ulazila u klinč a ona se s tim držanjem spašavala.

Već borba za medalju ostvareni je napredak.

- Nadam se da će sljedeće godine biti još bolje. Najgore je prošlo, probio se led i demo dalje.