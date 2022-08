Tenisačica koju je otac dirao po stražnjici: 'Veselili smo se, u Češkoj je to normalno, ali ovo je Amerika'

Mlada češka tenisačica Sara Bejlek sa samo 16 godina plasirala se u glavni ždrijeb US Opena. Čehinja je svladala Heather Watson sa 3:6, 6:4, 7:5. Nakon toga ju je u prvom kolu svladala ruska tenisačica Samsonova sa 6:3 i 6:1 i izbacila s turnira.

No mlada Čehinja je pažnju privukla onim što se dogodilo nakon njezinog kvalifikacijskog meča.

Nakon što je stigla do pobjede, mlada tenisačica se pozdravila sa dvojicom starijih muškaraca koji su je dodirivali po stražnjici, a jednog od njih poljubila je u usta. Međutim, pokazalo se da su to njezin otac i trener.

La célébration de Sara Bejlek (16 ans) après sa qualif pour le tableau principal enflamme les réseaux sociaux à travers le monde. Il s'agit de son père et de son coach. pic.twitter.com/zfhFgRGbql — Tennis Break News (@tennisbreaknews) August 27, 2022

Nekoliko dana kasnije javila se tenisačica i objasnila tu nezgodnu situaciju.

- Vidjela sam snimku, bila je to spontana reakcija cijelog tima. Veselili smo se, možda je to bilo nezgodno i nekima neugodno, ali već sam o tome razgovarala s timom i neće se ponoviti - rekla jeBejlek i dodatno pojasnila:

- Tata mi je tata, uvijek će biti. Trenera znam otkad sam imala osam godina, on mi stavlja trake, masira me. Da se nešto slično dogodilo u Češkoj, nitko ne bi imao problema s tim, ali kako smo u Americi, svi to komentiraju.