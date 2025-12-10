Naši Portali
BEZ NJEGA NE MOGU

Talijani u čudu: Milanu ovo nije uspjelo tri i pol godine, evo zašto je Modrić sve promijenio

Serie A - AC Milan v Pisa SC
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/5
Autor
Karlo Ledinski
10.12.2025.
u 12:17

Nogometaši Milana uoči početka sezone bili su tek peti favoriti Serie A, no nakon završenog 14. kola Rossoneri se nalaze na prvom mjestu.

Dapače, uspjeli su nešto što nisu u posljednje tri i pol godine - povezali su dva kola u nizu na samom vrhu ljestvice. Posljednji put to im je uspjelo u ožujku 2022. godine. Zanimljivo, te sezone Milan je bio i prvak Serie A
Talijanski mediji posljednjih dana često analiziraju Milan, kojeg je zbog "tankog" kadra malo tko vidio kao ozbiljnog pretendenta za Scudetto, a gotovo svi slažu se da je ključni igrač, koji je sve promijenio, naš Luka Modrić

TuttoMercato o Modriću piše: "Hrvat razmišlja jasno i igra odlično s loptom čak i u nevjerojatno kompliciranim situacijama na terenu. Ravnoteža koju donosi momčadi je ključna. Modrić vodi igru Milan kao što ne vodi niti jedan drugi veznjak u Serie A. Ne vidi se da ima 40 godina. I u preokretu protiv Lazija (op.a. od 0:2 do pobjede 3:2) Milan je izgledao drugačije kada je Modrić počeo diktirati ritam. Podigao je momčad u najtežim trenucima.

Trener Allegri bez Modrića jednostavo ne može, od mogućih 1260 prvenstvenih minuta, Modrić je na klupi proveo svega 25! I to u prva četiri kola, a nakon toga je nanizao čak 10 utakmica s maksimalnom minutažom.
Ključne riječi
Serie A AC Milan Luka Modrić

